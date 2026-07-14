باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش الریاضیه، مدیریت باشگاه عربستانی نتوانسته است به طور کامل حقوق بازیکنان را برای ماه ژوئن پرداخت کند. وعده داده شده است که مابقی مبلغ در آینده پرداخت خواهد شد.
بروزوویچ (که قراردادش با این باشگاه به پایان رسیده بود) تیم را ترک کرد، اما باشگاه به دنبال جایگزین برای او نبوده است.
به دلیل کمبود بودجه، باشگاه «النصر» تمامی فعالیتهای نقل و انتقال بازیکنان را متوقف کرده و در حال حاضر با هیچ بازیکنی مذاکره نمیکند.
با توجه به شرایط موجود احتمال میرود این باشگاه ستارههای خود را یکی پس از دیگری از دست بدهد.