رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی از واردات ۱۰ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخر الدین عامریان رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت گوشت قرمز در ماه اخیر روند کاهشی داشته است به طوریکه اکنون هر کیلو گوشت گوسفندی تولید داخل در میادین با نرخ یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گوشت منجمد برزیل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

به گفته وی، با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت گوشت قرمز، مصرف گوشت توسط خانوارها کاهش یافته به طوریکه در شرایط فعلی تولید داخل جوابگوی نیاز بازار است.

عامریان از واردات ۱۰ هزار تن گوشت قرمز از ابتدای سال خبر داد و افزود: قیمت کنونی هر کیلو گوشت برزیل منجمد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. گفتنی است با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و افت مصرف، واردات کاهش یافته است.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی ادامه داد: در فصل بهار و تابستان بدلیل شرایط مساعد کشتار، تولید به مراتب بهتر است، اما در فصل پاییز و زمستان بدلیل افزایش مصرف نیاز به واردات بیشتر می شود به طوریکه در نیمه دوم سال ۷۰ تا ۸۰ هزار تن گوشت برای تنظیم بازار باید وارد شود.

وی با بیان اینکه دولت ۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی بدهکار است، گفت: ۱۰۰ میلیون دلار از این میزان مربوط به بدهی واردکنندگان گوشت قرمز است که از ۲ سال گذشته تاکنون تعیین تکلیف نشده است.