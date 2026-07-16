در تازه‌ترین مجموعه منتخب آثار بخش دهم «کاریکاتور روز»، گزیده‌ای از برجسته‌ترین آثار کاریکاتوریست‌های معاصر جهان، گردآوری شده است. «کاریکاتور روز» این بار و در بخش دهم از سری مجموعه‌های آثار برتر و منتخب و خبری هنرمندان کارتونیست جهان، آیینه‌ای پیش روی مخاطبان گرفته است؛ آیینه‌ای که در آن چینش ظریف و ساده خطوط، هاشور‌ها و سایه روشن‌ها، جایگزین تحلیل‌های مکتوب خسته کننده و طولانی خبری، شده است. این گزارش تصویری، با گردآوری شاهکار‌های کاریکاتوریست‌های معاصر، فراتر از طنز صرف، به مثابه آیینه‌ای تمام‌نما، پیچیدگی‌های جهان امروز را روایت می‌کند. رسانه‌های معتبر جهان، امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که در مواجهه با پیچیدگی‌های دنیای مدرن که واژه‌ها گاهی از توصیفش ناتوانند، تنها «تصویر» است که فریاد می‌زند؛ فریادی صادقانه، بی‌پروایانه و جهانی. سری گزارش‌های تصویری «کاریکاتور روز» اینک به یکی از پربازدیدترین بخش‌های تخصصی هنر کاریکاتور در تحریریه عکس باشگاه خبرنگاران تبدیل شده است. «کاریکاتور روز»، نه فقط یک بخش هنری، که اکنون به قطب پربازدید تخصصی هنر کاریکاتور، در میان مخاطبان خود و رسانه‌های کشور، بدل شده است. سری گزارش‌های به روز «کاریکاتور روز» نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به وسیله «هنر» و از تلفیق طنز و تصویر، برای ایجاد درکی عمیق‌تر و ماندگارتر از رویداد‌های خبری جهان بهره برد. هدف اصلی انتشار گزارش‌های «کاریکاتور روز» در خبرگزاری بین المللی و پیشرو باشگاه خبرنگاران جوان، آگاهی بخشی و توانمندسازی مخاطبان خود، در مواجهه با انبوه اطلاعات بصری، در عرصه جهانی است. در این جا، طنز تصویری، تنها برای خنده نیست؛ سلاحی ست قدرتمند، برای تقویت آگاهی و بینش عمومی در جامعه و تیزبین‌ترین راوی حقایقی است که واژه‌ها از گفتنش عاجزند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی