باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: درقالب طرح مهتاب در استان فارس تاکنون ۳۱۸۴ کنتور معیوب تعویض و ۴۱۷ کنتور دستکاری شده شناسایی شده است.

سعید مسرور با بیان اینکه توسعه کنتور‌های هوشمند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت بار شبکه، شناسایی مصارف غیرمتعارف و افزایش بهره‌وری شبکه توزیع برق دارد، افزود: همچنین طی این مدت، ۵۹۷۲ کنتور جدید نیز نصب شده‌اند.

او، انشعابات غیرمجاز را عامل اصلی ناپایداری شبکه برق در روز‌های گرم سال دانست و اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب ۲۸۰۰ انشعاب غیرمجاز برق جمع‌آوری گردیده و ۵۵۰ شمارشگر نیزدرمحدوده شهرستان‌های استان نصب شده است.

مسرور خاطرنشان کرد: طرح «مهتاب» با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای پایداری شبکه برق در سطح استان با جدیت در حال اجراست و شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت قرار دارد در همین راستا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد تخلف، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: «طرح مهتاب»، (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق)، با هدف برقراری عدالت در توزیع انرژی، حفاظت از حقوق مردم و مشترکان قانون مدار و کمک به پایداری شبکه برق در تابستان انجام می‌گیرد و بی تردید انجام این اقدامات نقش بسزایی در مدیریت ناترازی تولید و مصرف انرژی در ایام اوج مصرف برق (خرداد تا شهریورماه) سال جاری ایفا خواهد کرد.

منبع: توزیع برق فارس