کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به افزایش و تداوم دما، کشاورزان  نسبت به کاهش فواصل آبیاری اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان مبارزه با عوامل خسارت زا کلزا و علف های هرز در مزارع غلات و سرخرطومی های برگ یونجه در مناطق کشت یونجه در دستور کار قرار دهند.

به گفته وی، دامداران نسبت به تنظیم دما، رطوبت و تهویه در واحدهای دامداری جهت حفاظت از دام ها و جلوگیری از شیوع بیماری اقدام کنند.

رفیعی با تاکید بر بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید بیان کرد: با توجه به افزایش و تداوم دما، کشاورزان  نسبت به کاهش فواصل آبیاری اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: امکان استفاده از مالچ جهت کاهش تبخیر خاک و همچنین تغذیه درختان با کودهای پتاس به منظور افزایش مقاومت تنش گرمایی در دستور کار قرار بگیرد. 

براساس نقشه های هواشناسی تا روز چهارشنبه در سایر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود.

بعدازظهر پنجشنبه در جنوب غرب کشور، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم در کشور خواهیم داشت.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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