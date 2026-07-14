وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد مسکو از سرگیری حملات آمریکا به ایران را نقض تفاهم‌نامه منعقدشده بین تهران و واشنگتن می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری پس از مذاکرات با همتای چادی خود، عبدالله صبری اعلام کرد که روسیه از سرگیری حملات به ایران را نقض تفاهم‌نامه منعقدشده بین تهران و واشنگتن می‌داند.

این دیپلمات ارشد روسی خاطرنشان کرد: «ما [ازسرگیری تجاوز نظامی علیه ایران] را نقض تفاهم‌نامه می‌دانیم و حتی جای کمی برای اظهارنظر در اینجا وجود دارد. این مایه تأسف است زیرا هم زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و هم تأسیسات غیرنظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آسیب می‌بینند. این به هیچ چیز خوبی منجر نمی‌شود.»

آمریکا و اسرائیل جنگ علیه ایران را در تاریخ ۲۸ فوریه آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که خواستار توقف فوری خصومت‌ها در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان بود. متعاقباً، مذاکرات آمریکا و ایران در مورد اجرای این تفاهم‌نامه در استراحتگاه بورگن‌استوک سوئیس با میانجی‌گری دوحه و اسلام‌آباد برگزار شد. همانطور که از بیانیه مشترک قطر و پاکستان پس از دور اول مذاکرات برمی‌آید، این دیدار که با حضور نمایندگان ایران و ایالات متحده برگزار شد، در فضایی مثبت و سازنده بود و پیشرفت‌های تشویق‌کننده‌ای از جمله ایجاد مبنایی برای مشورت‌های فنی بیشتر حاصل گردید.

با این حال، در تاریخ ۸ ژوئیه، ایالات متحده حملات گسترده خود را به ایران از سر گرفت و این کشور را به نقض شرایط توافقات حاصل‌شده در مورد تنگه هرمز متهم کرد. در تاریخ ۱۳ ژوئیه، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران هرگز تفاهم‌نامه امضا شده با آمریکا را نقض نکرده است و تمام مسئولیت عدم اجرای آن بر عهده واشنگتن است.

منبع: تاس

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، تفاهمنامه ، جنگ ایران و آمریکا
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