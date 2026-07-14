باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مونیکا گرینویل، که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به عنوان کارمند آشپزخانه و انباردار در یک پایگاه نظامی انگلیسی با نیرو‌های ویژه انگلیس همکاری می‌کرد، پس از شنیدن درخواست رئیس کمیته تحقیقات افغانستان برای ارائه اطلاعات جهت کمک به تحقیقاتش در مورد قتل‌های بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، در برابر این کمیته شهادت داد.

گرینویل گفت که «از فضای پایگاه نظامی انگلیس خوشش نیامده» و گفت که با مردی آشنا شده که قبل از کار برای نیرو‌های ویژه انگلیس در افغانستان و عراق خدمت کرده بود و این مرد به او فاش کرد که با مردم بازداشت‌شده در هر دو کشور بدرفتاری می‌شود.

او در شهادت خود در برابر کمیته تحقیق گفت که مرد مذکور که تنها با نام -نام ۳- معرفی شده، به او گفته است که زندانیان را سوار لیفتراک می‌کند، آن را بالا می‌برد و با سرعت بسیار بالا می‌راند تا جایی که آنها بیفتند و اینکه او در افغانستان نیز به همین روش عمل کرده است.

وقتی وکیل تحقیق از او درباره این شواهد پرسید، او گفت که از اینکه آن مرد «فکر می‌کرد خنده‌دار است» «شوکه» شده است و تاکید کرد که او کاری را به میل خودش انجام نداده است، «بلکه کاری بود که آنها برای تفریح ​​انجام دادند.»

این زن در شهادت خود در برابر کمیته تحقیق با اشاره به کارش در پایگاه نظامی انگلیس گفت که «هرگز در هیچ جای بدتری از آنجا نبوده است».

منبع: المیادین