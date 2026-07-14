نمایندگان حقوقی از چند کشور با حضور در لارستان بر آمادگی برای طرح دعوی علیه عاملان حملات تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای تاکیدات رهبری شهید انقلاب و رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری حقوقی جنایات صورت گرفته از سوی دشمن آمریکایی-صهیونی، با بهره‌گیری از تعاملات خود در عرصه دیپلماسی حقوقی، جمعی از وکلای بین‌المللی و شاخص در عرصه دفاع از حقوق بشر را به ایران دعوت کرده تا از توان، تجربه و مهارت حقوقی آنها نزد محاکم بین‌المللی استفاده و علیه متجاوزین به جان و مال مردم ایران طرح دعوی کنند.

هیئت وکلای بین‌المللی از آفریقای جنوبی، اتحادیه جهانی وکلا (مستقر در فرانسه)، لبنان و عراق با همراهی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، از حمله وحشیانه به محل دادگستری لارستان بازدید کردند.

زیاد پاتل، وکیل بین‌المللی آفریقای جنوبی که چندی پیش حکم بازداشت گالانت و نتانیاهو را گرفته بود، با حضور در محل اصابت حملات آمریکا و رژیم صهیونی، آن را باورنکردنی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا محلی که مردم برای گرفتن حق و حقوقشان حاضر می‌شوند نمی‌تواند هدفی نظامی باشد و این مصداق عینی نقض قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی در تمامی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

زیاد پاتل در گفت‌و‌گو با خانواده شهدای حاضر در دادگستری لارستان ضمن ابراز همدردی با آنها گفت: ما به ایران آمدیم تا نسبت به تهاجم آمریکا مستندات جمع کنیم، اما امروز با صحنه‌هایی مواجه هستیم که نیاز به هیچ مستنداتی ندارد و عین جنایت جنگی و نقض عینی حقوق بشر در تمامی عرصه‌های فردی و دست‌جمعی است.

هیئت حقوقی وکلای بین‌المللی به اتفاق تاکید داشتند که حاضرند با فراهم‌سازی شرایط حقوقی و بحث صلاحیت‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران، به دفاع و طرفیت از مردم ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونی وارد دعوی شوند.

وکلای بین‌المللی همچنین از میدان میوه و تره‌بار و همچنین حملات دشمن به کادر درمان و آمبولانس‌های لارستان بازدید و نسبت به جنایت صورت گرفته ابراز تاسف کردند که چطور جهان غرب چشم بر روی این جنایات بسته و سکوت می‌کند.

منبع: میزان