در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد اختلال در تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار‌های جهانی، قیمت نفت از ۸۶ دلار عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از زمان توافق آمریکا و ایران برای تمدید آتش‌بس رسید که ناشی از افزایش نگرانی‌ها از تشدید درگیری بر سر تنگه هرمز و اختلال در عرضه جهانی انرژی در نتیجه آن بود.

نفت خام برنت، معیار جهانی، حداکثر ۴ درصد افزایش یافت و به ۸۶.۷۲ دلار در هر بشکه رسید، اما پس از افزایش تقریبا ۱۰ درصدی در جلسه دوشنبه، بخشی از افزایش خود را جبران کرد و به ۸۵.۹۱ دلار در هر بشکه رسید.

افزایش قیمت نفت در بازار‌های مالی منعکس شد، به طوری که سهام در بحبوحه ترس از تشدید فشار‌های تورمی، سقوط و بازده اوراق قرضه افزایش یافت.

مایک بل، رئیس استراتژی بازار در شرکت مدیریت دارایی آر بی سی بلو بی گفت که شرایط موجودی جهانی نفت «بسیار بدتر» از آغاز بحران است و هشدار داد که هرگونه بسته شدن طولانی مدت تنگه هرمز، پیامد‌های حتی بیشتری برای بازار‌های انرژی خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد که کشور‌ها در ماه‌های اخیر بخشی از ذخایر نفتی خود را برای کاهش اثرات اختلالات عرضه کاهش داده‌اند و این امر بازار‌ها را در برابر هرگونه تشدید جدید آسیب‌پذیرتر می‌کند.

در بازار‌های مالی، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس برای اولین بار از ماه مه به بیش از ۵ درصد افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا به ۴.۶۳ درصد صعود کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز
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