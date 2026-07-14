شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان در اطلاعیه‌ای با اعلام آغاز اجرای طرح مدیریت بار به‌صورت چرخشی از ۲۰ تیرماه، چهار درگاه رسمی برای استعلام وضعیت شبکه برق و زمان‌بندی خاموشی‌های احتمالی به مشترکان معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تاریخ ۲۰ تیرماه، برنامه‌های مدیریت بار در مناطق مختلف استان به‌صورت چرخشی و در بازه‌های زمانی یک‌ساعت و ۲۰ دقیقه‌ آغاز شده است.

براساس این گزارش، برنامه‌ریزی اعمال نوبت‌های بار به‌صورت هفتگی انجام می‌گیرد و زمان‌بندی دقیق هر منطقه از طریق کانال‌های رسمی شرکت قابل استعلام است.

در این اطلاعیه با تاکید بر ارائه خدمات دقیق، شفاف و هماهنگ به هم‌استانی‌ها و در راستای اجرای سیاست یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها، درگاه رسمی اپلیکیشن «برق من»، وب‌سایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان (نشانی شناسه‌دار)، ربات (Bot) «برق من» در پیام‌رسان بله، کد دستوری USSD به شماره #۰۷۶*۵۰۰* به مشترکان معرفی شده است.

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از عموم مشترکان در سراسر استان خواست تا برای آگاهی از برنامه‌های احتمالی خاموشی، تنها با استفاده از «شناسه قبض» یا «شماره تلفن همراه خود» از طریق درگاه‌های یادشده اقدام به استعلام کنند و از مراجعه به هرگونه کانال غیررسمی خودداری نمایند.

این شرکت ضمن دعوت از عموم شهروندان برای تداوم صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، ابراز امیدواری کرده است که با مشارکت جمعی و همدلی هم‌استانی‌ها، فصل گرما با کمترین محدودیت و حداکثر پایداری در شبکه توزیع برق سپری شود.

برچسب ها: مصرف برق ، خاموشی برق
خبرهای مرتبط
نحوه اطلاع از خاموشی‌ها در هرمزگان اعلام شد
رایزنی استاندار هرمزگان برای افزایش سهمیه برق استان
خاموشی برق شش هزار مشترک در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت خانواده محیط‌بان حاجی آبادی در حمله ارتش تروریستی آمریکا
عملیات نجات در آب‌های بندرعباس با انتقال ۲۳ خدمه کشتی به قشم
بندر کنگ میزبان سومین رویداد رسانه‌ای «روایت خلیج فارس؛ از کرانه تا پسکرانه» می‌شود
درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خاموشی‌های احتمالی در هرمزگان اعلام شد
تشدید برخورد با مصرف غیرقانونی برق برای استخراج رمز ارز در بستک
تحول در رویکرد خدمات بهزیستی هرمزگان؛ از حمایت دولتی تا توانمندسازی محله‌محور 
آخرین اخبار
درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خاموشی‌های احتمالی در هرمزگان اعلام شد
بندر کنگ میزبان سومین رویداد رسانه‌ای «روایت خلیج فارس؛ از کرانه تا پسکرانه» می‌شود
تحول در رویکرد خدمات بهزیستی هرمزگان؛ از حمایت دولتی تا توانمندسازی محله‌محور 
تشدید برخورد با مصرف غیرقانونی برق برای استخراج رمز ارز در بستک
شهادت خانواده محیط‌بان حاجی آبادی در حمله ارتش تروریستی آمریکا
عملیات نجات در آب‌های بندرعباس با انتقال ۲۳ خدمه کشتی به قشم
شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس/ انفجار در لارک و کنارک تکذیب شد
انهدام دو فروند پهپاد لوکاس در بندرعباس و لار
ادارات هرمزگان در روز سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل شد
مهلت ماندگاری خودرو‌های خارج شده از کیش تمدید شد
اهداف مورد اصابت خسارتی نداشته است