باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تاریخ ۲۰ تیرماه، برنامه‌های مدیریت بار در مناطق مختلف استان به‌صورت چرخشی و در بازه‌های زمانی یک‌ساعت و ۲۰ دقیقه‌ آغاز شده است.

براساس این گزارش، برنامه‌ریزی اعمال نوبت‌های بار به‌صورت هفتگی انجام می‌گیرد و زمان‌بندی دقیق هر منطقه از طریق کانال‌های رسمی شرکت قابل استعلام است.

در این اطلاعیه با تاکید بر ارائه خدمات دقیق، شفاف و هماهنگ به هم‌استانی‌ها و در راستای اجرای سیاست یکپارچه‌سازی اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها، درگاه رسمی اپلیکیشن «برق من»، وب‌سایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان (نشانی شناسه‌دار)، ربات (Bot) «برق من» در پیام‌رسان بله، کد دستوری USSD به شماره #۰۷۶*۵۰۰* به مشترکان معرفی شده است.

شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از عموم مشترکان در سراسر استان خواست تا برای آگاهی از برنامه‌های احتمالی خاموشی، تنها با استفاده از «شناسه قبض» یا «شماره تلفن همراه خود» از طریق درگاه‌های یادشده اقدام به استعلام کنند و از مراجعه به هرگونه کانال غیررسمی خودداری نمایند.

این شرکت ضمن دعوت از عموم شهروندان برای تداوم صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، ابراز امیدواری کرده است که با مشارکت جمعی و همدلی هم‌استانی‌ها، فصل گرما با کمترین محدودیت و حداکثر پایداری در شبکه توزیع برق سپری شود.