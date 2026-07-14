فرمانده انتظامی طارم از کشف بیش از ۱۲ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا حمزه لو روز سه‌شنبه با بیان اینکه واردات غیر قانونی دخانیات خسارت سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند، اظهار داشت: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و اخلالگران نظم و امنیت اقتصادی مقابله می کند.

وی در ادامه به دریافت خبری مبنی بر توزیع سیگار قاچاق توسط متصدی یک واحد صنفی در شهرستان طارم و بررسی موضوع توسط پلیس اشاره کرد و گفت: ماموران پس از انجام تحقیقات همه جانبه و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به آدرس این مغازه اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان طارم از کشف ۱۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در بازرسی از این مکان خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی افزود: در این خصوص واحد صنفی متخلف پلمب شد و یک نفر متهم با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

این مقام انتظامی استان با تاکید بر اینکه پلیس با تمام توان با سودجویان، قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله می کند، خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه مورد مشابه مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کشف ۱۳ فقره سرقت در ابهر

فرمانده انتظامی ابهر از کشف ۱۳ فقره سرقت و دستگیری ۱۶ سارق و معتاد متجاهر در اجرای طرح ۴۸ ساعته ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی بیان داشت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در راستای افزایش احساس امنیت عمومی و پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی در جهت برخورد با هنجارشکنان ، سارقان، مخلان نظم و امنیت و مجرمان با بهره گیری حداکثری از یگانهای انتظامی و عملیاتی به مدت ۴۸ ساعت با هماهنگی لازم در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران در این طرح توانستند ۱۳ فقره انواع سرقت سیم و کابل معابر و اماکن خصوصی ، یک فقره تجهیزات داخل خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت را کشف کرده و همچنین هشت سارق حرفه‌ای را دستگیر کنند.

نوروزی افزود: توقیف ۳۲ دستگاه خودرو و ۳۸ دستگاه موتورسیکلت و دستگیری هشت نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر از دیگر موفقیت‌های این طرح بود.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر ضمن قدردانی از همکاری و مشارکت خوب مردم با پلیس ، خاطر نشان کرد: پیشگیری از جرایم نیازمند عزم همگانی است و هدف پلیس از اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با جرایم و از همه مهمتر جلب اعتماد عمومی شهروندان است.

کشف نوشابه های ۶ میلیاردی در ابهر

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از کشف تعداد چهار هزار قوطی نوشابه های انرژی زا از یک انبار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی نوروزی بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان ابهر در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف نوشابه های فاقد ثبت در سامانه را در دستور کار خود قرار داده و جهت بررسی بیشتر به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از شناسایی و هماهنگی قضایی و در بازرسی از یک انبار ، چهار هزار قوطی نوشابه های انرژی زای فاقد هرگونه ثبت در سامانه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایهر ارزش ریالی این محموله کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی برای یک نفر متهم تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

ضرب شصت پلیس زنجان به سارقان سیم و کابل برق

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری ۲ نفر سارق سیم و کابل برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ناصر بابا خانی بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق، پلیس شهرستان زنجان ، تحقیقات خود را در این زمینه کرد.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۴ با تحقیقات میدانی و گشت زنی های هدفمند موفق به شناسایی ۲ نفر سارق شدند.

این مقام انتظامی یادآور شد: ضمن هماهنگی های لازم قضایی سارقان را در حین سرقت دستگیر کردند که در تحقیقات تکمیلی انجام شده و در مواجه با مستندات به سرقت سیم و کابل برق شهرستان زنجان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: متهمین دستگیر شده پس از تشکیل پرونده اولیه به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس