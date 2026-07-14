خرید قسطی بیمه شخص ثالث در بیمه دات کام بدون اعتبار سنجی فراهم شد!

اگر تا امروز تجربه خرید اقساطی یک خدمت یا کالا را داشته باشید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد، اعتبارسنجی، ارائه چک، ضامن یا طی کردن مراحل زمان‌بر بانکی است. بسیاری از افراد هم دقیقاً به همین دلیل، از خرید اقساطی بیمه منصرف می‌شوند یا تمدید بیمه شخص ثالث خود را به روزهای پایانی موکول می‌کنند. بیمه‌دات‌کام این معادله را تغییر داده است. در طرح ویژه این مجموعه، امکان تمدید بیمه شخص ثالث به‌صورت ۱۱ قسط، بدون اعتبارسنجی، بدون چک، بدون سفته و بدون ضامن فراهم شده تا کاربران بتوانند بدون دردسر، بیمه‌نامه خود را تمدید کنند.

حذف اعتبارسنجی و خرید ۱۱ قسطه بیمه

در سال‌های اخیر، خرید اقساطی به یکی از نیازهای اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است؛ اما بسیاری از طرح‌های اقساطی با فرایند اعتبارسنجی همراه هستند. این کار علاوه بر زمان و هزینه‌ای که می‌برد، ممکن است در برخی موارد درخواست شما هم تأیید نشود.

بیمه‌دات‌کام این مانع را از مسیر خرید بیمه حذف کرده است. در طرح خرید اقساطی بیمه شخص ثالث، نیازی به اعتبارسنجی بانکی وجود ندارد و کاربران می‌توانند بدون طی کردن این مراحل، بیمه‌نامه خود را تهیه کنند. این موضوع باعث شده فرایند خرید ساده‌تر، سریع‌تر و در دسترس‌تر از همیشه باشد.

پرداخت یک‌جای حق بیمه برای بسیاری از رانندگان، به‌ویژه با افزایش هزینه‌ها، ساده نیست. به همین دلیل بیمه‌دات‌کام امکان پرداخت حق بیمه شخص ثالث را در قالب ۱۱ قسط ماهانه فراهم کرده است. در این طرح، بیمه‌نامه بدون نیاز به پیش‌پرداخت صادر می‌شود و شما می‌توانید هزینه آن را در طول ماه‌های آینده، بدون سود و کارمزد اضافه پرداخت کنید.

۱۱ قسط بدون اعتبارسنجی + ۴۰۰ هزار تومان هدیه خرید بیمه

مزیت خرید اقساطی از بیمه‌دات‌کام فقط به حذف اعتبارسنجی، چک و ضامن محدود نمی‌شود. هم‌زمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، کاربران جدید می‌توانند علاوه‌بر خرید بیمه ثالث بدون نیاز به اعتبار سنجی، ۴۰۰ هزار تومان اعتبار هدیه نیز دریافت کنند. این اعتبار پس از ثبت‌نام در صفحه ویژه کمپین جام جهانی به کیف پول کاربر اضافه می‌شود و هنگام خرید بیمه قابل استفاده است.

در عمل، شما می‌توانید بیمه شخص ثالث خود را بدون اعتبارسنجی و در ۱۱ قسط تهیه کنید و در عین حال، از ۴۰۰ هزار تومان اعتبار هدیه برای کمتر شدن هزینه نهایی بیمه‌نامه بهره ببرید.

برای دریافت این اعتبار کافی است پیش از پایان فینال جام جهانی در صفحه اختصاصی کمپین به آدرس bimeh.com/football مراجعه کنید. پس از تأیید شماره همراه، اعتبار ۴۰۰ هزار تومانی به کیف پول شما اضافه می‌شود و می‌توانید آن را برای خرید انواع بیمه از جمله بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه استفاده کنید.

امکان خرید بیمه شخص ثالث یک ماه زودتر از موعد

بسیاری از رانندگان تمدید بیمه شخص ثالث را تا آخرین روز اعتبار بیمه‌نامه به تعویق می‌اندازند؛ در حالی که امکان تمدید بیمه تا ۳۰ روز پیش از تاریخ انقضا وجود دارد. با توجه به اینکه شانس دریافت هدیه ۴۰۰ هزارتومانی تا پایان جام جهانی است، اگر موعد پایان اعتبار بیمه شما در هفته‌ها یا ماه آینده است، می‌توانید از همین حالا برای تمدید آن اقدام کنید و از شرایط ویژه کمپین بیمه‌دات‌کام بهره‌مند شوید.

با این کار، هم فرصت دریافت هدیه ۴۰۰ هزار تومانی را از دست نخواهید داد و هم می‌توانید بدون نگرانی از پرداخت یک‌جای حق بیمه، هزینه آن را در ۱۱ قسط و بدون اعتبارسنجی پرداخت کنید.

مزایای خرید بیمه از بیمه‌دات‌کام؛ فراتر از پرداخت اقساطی

خرید بیمه شخص ثالث در ۱۱ قسط بدون اعتبارسنجی، مهم‌ترین مزیت بیمه‌دات‌کام است؛ اما امکانات این پلتفرم به همین مورد محدود نمی‌شود. کاربران با خرید آنلاین بیمه از بیمه‌دات‌کام، از مزایای زیر نیز بهره‌مند خواهند شد:

مقایسه بیش از ۲۵ شرکت بیمه: بررسی هم‌زمان قیمت، پوشش‌ها و شرایط شرکت‌های مختلف برای انتخاب بهترین بیمه‌نامه.

بررسی هم‌زمان قیمت، پوشش‌ها و شرایط شرکت‌های مختلف برای انتخاب بهترین بیمه‌نامه. صدور سریع بیمه‌نامه: تکمیل فرایند خرید و صدور آنلاین بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن.

تکمیل فرایند خرید و صدور آنلاین بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن. پرداخت بدون پیش‌پرداخت: در طرح ۱۱ قسطه، نیازی به پرداخت اولیه نیست و هزینه بیمه به‌صورت اقساط ماهانه پرداخت می‌شود.

در طرح ۱۱ قسطه، نیازی به پرداخت اولیه نیست و هزینه بیمه به‌صورت اقساط ماهانه پرداخت می‌شود. مشاوره تخصصی رایگان: راهنمایی کارشناسان برای انتخاب مناسب‌ترین بیمه‌نامه و پوشش‌های موردنیاز، قبل و بعد از خرید.

راهنمایی کارشناسان برای انتخاب مناسب‌ترین بیمه‌نامه و پوشش‌های موردنیاز، قبل و بعد از خرید. پشتیبانی ۲۴ ساعته: پاسخگویی در تمام ساعات شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل.

پاسخگویی در تمام ساعات شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل. خرید کاملاً آنلاین: از استعلام قیمت و مقایسه شرکت‌ها تا پرداخت و دریافت بیمه‌نامه، همه مراحل بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود.

مجموعه این خدمات باعث شده بیمه‌دات‌کام تنها یک سامانه خرید آنلاین بیمه نباشد، بلکه به بستری برای مقایسه، انتخاب و خرید آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر بیمه تبدیل شود.

صدور سریع، پشتیبانی شبانه‌روزی و خرید کاملاً آنلاین

تیم پشتیبانی مجموعه بیمه‌دات‌کام به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته آماده پاسخگویی به سؤالات کاربران است.همچنین اگر درباره انتخاب پوشش‌های بیمه‌ای یا تفاوت شرکت‌های بیمه نیاز به راهنمایی داشته باشید، کارشناسان بیمه‌دات‌کام پیش از خرید و حتی پس از صدور بیمه‌نامه، مشاوره تخصصی و رایگان ارائه می‌کنند. فقط کافی است با شماره 0214372 تماس بگیرید.