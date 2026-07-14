باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل جدید مسابقات آماده می‌کند که یکی از چالش‌های مهم این باشگاه، تعیین تکلیف بازیکنانی است که قراردادشان با آبی‌پوشان به پایان رسیده و هنوز وضعیت ادامه همکاری آنها مشخص نشده است.

مسئولان استقلال طی روز‌های اخیر مذاکراتی را با برخی از بازیکنان مدنظر کادر فنی آغاز کرده‌اند تا آنها را برای تمدید قرارداد متقاعد کنند، اما اختلاف نظر مالی میان طرفین باعث شده روند مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد.

برخی از این بازیکنان که عملکرد قابل قبولی در فصل گذشته داشته‌اند، با پیشنهاد‌هایی از سوی دیگر باشگاه‌ها مواجه شده‌اند و همین موضوع شرایط را برای استقلال پیچیده‌تر کرده است. بازیکنان آزاد طبیعی است که با توجه به شرایط بازار نقل‌وانتقالات، پیشنهاد‌های مالی و ورزشی دیگر تیم‌ها را نیز بررسی کنند.

از سوی دیگر باشگاه استقلال در مذاکرات خود تلاش دارد سقف پرداختی و چارچوب مالی مشخصی را رعایت کند و هنوز با ارقامی که برخی بازیکنان برای ادامه همکاری درخواست کرده‌اند، موافقت نکرده است. همین مسئله باعث شده مذاکرات تمدید قرارداد‌ها طولانی شود و تصمیم نهایی درباره آینده برخی نفرات به تعویق بیفتد.

مدیران استقلال امیدوارند با ادامه گفت‌و‌گو‌ها بتوانند به توافقی منطقی با بازیکنان مورد نظر برسند، چرا که حفظ نفرات کلیدی یکی از اولویت‌های کادر فنی برای فصل جدید محسوب می‌شود. با این حال، طولانی شدن روند مذاکرات می‌تواند خطر از دست دادن برخی بازیکنان را افزایش دهد؛ بازیکنانی که در صورت دریافت پیشنهاد مناسب ممکن است تصمیم دیگری برای آینده فوتبالی خود بگیرند.

در شرایطی که استقلال به دنبال تقویت تیم برای رقابت‌های داخلی و آسیایی است، مدیریت صحیح پرونده تمدید قرارداد‌ها به یکی از آزمون‌های مهم مدیران این باشگاه تبدیل شده است؛ چرا که حفظ مهره‌های تاثیرگذار در کنار جذب بازیکنان جدید، نقش مهمی در شکل‌گیری ترکیب فصل آینده خواهد داشت.