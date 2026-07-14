مدیر گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مددکاری اجتماعی حلقه اتصال عاطفی افراد در معرض خطر برای دریافت خدمات اجتماعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - زهرا مرتضوی مدیر گروه سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مددکاران اجتماعی گروه‌های همیار در محلات را تشکیل می‌دهند و هدف از این کار، شناسایی گروه‌های در معرض خطر مانند سالمندان، مادران باردار و همچنین کودکان است.

به گفته وی، مددکار اجتماعی افراد آسیب دیده را شناسایی کرده و خدمات مدنظر را برای آسیب دیدگان فراهم خواهد کرد. مددکار اجتماعی حلقه اتصال عاطفی و گروه کمک دهنده به آسیب دیدگان است. وی ادامه داد: مددکاری اجتماعی یکی از گروه های فعال در دوران بحران محسوب می‌شود.

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برچسب ها: مددکاری اجتماعی ، سلامت روان
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