عضو شورای شهر تهران در چهارصد و هجدهمین جلسه صحن علنی شورا، نسبت به ادامه اجرای رایگان حمل‌ونقل عمومی بدون مصوبه شورا اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در چهارصد و هجدهمین جلسه صحن علنی شورا، نسبت به ادامه اجرای رایگان حمل‌ونقل عمومی بدون مصوبه شورا اعتراض کرد و گفت شهرداری ابتدا تصمیم را به‌صورت دستوری اجرا می‌کند و سپس برای اخذ مصوبه به شورا مراجعه می‌کند؛ رویه‌ای که به گفته او با قانون سازگار نیست و نباید ادامه یابد.

امانی نسبت به اجرای رایگان حمل‌ونقل عمومی بدون اخذ مصوبه شورا اعتراض کرد و گفت: قانون شوراها به صراحت تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری را از وظایف شورای اسلامی شهر تهران دانسته است. با این حال، رویه‌ای که در پیش گرفته شده این است که ابتدا شهرداری به صورت دستوری حمل‌ونقل عمومی را رایگان اعلام می‌کند و سپس چند روز یا چند هفته بعد، لایحه یا طرحی برای اخذ مصوبه شورا ارائه می‌شود. من به این رویه معترض هستم.

وی افزود: با بسیاری از بندهایی که امروز مطرح شد موافق هستم؛ ضمن اینکه بخش زیادی از آن‌ها نیز در حال اجراست و با برخی پیشنهادها هم موافقت داریم. اما مبنای اداره شهر باید قانون باشد و شهردار تهران نمی‌تواند بدون مصوبه شورای شهر، دستور رایگان شدن کرایه حمل‌ونقل عمومی را صادر کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در جلسه گذشته، با توجه به شرایط کشور و مراسم پیش‌رو، بنا شد از این موضوع عبور کنیم و بر آن اصرار نداشته باشیم. بر همین اساس نیز با نظر شما موافقت کردیم و دو دستور قبلی را پذیرفتیم. همچنین در همان جلسه اعلام شد که از روز شنبه و پس از نوزدهم، دریافت کرایه حمل‌ونقل عمومی از سر گرفته شود.

وی تصریح کرد:با وجود همه تذکرات و تصمیمات شورا، اجرای رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی همچنان ادامه دارد. اگر قرار بود این خدمات رایگان باشد، باید پیش از اجرا به تصویب شورا می‌رسید و اگر قرار بر دریافت کرایه بود، همان مصوبه جلسه قبل باید اجرا می‌شد و شهرداری نیز امروز گزارش اجرای آن را ارائه می‌کرد.

به گفته او اگر قرار باشد ابتدا تصمیمات به صورت دستوری اجرا و سپس برای دریافت مصوبه به شورا ارائه شود، این رویه با قانون سازگار نیست و در نهایت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.   

برچسب ها: حمل و نقل رایگان ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
تخفیف پرداخت نقدی عوارض شهرسازی در تهران تا پایان تیر
افزایش چتر حمایتی برای مترو و اتوبوس/ فلسفه نام‌گذاری معابر را تغییر می‌دهیم
مترو و اتوبوس برای دو ماه دیگر رایگان ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد
دستگیری عامل ارسال مختصات نقاط حساس به خارج از کشور با پوشش «پروژه تحقیقاتی»
مترو و اتوبوس برای دو ماه دیگر رایگان ماند
جاده هراز ۲ روز مسدود می‌شود
شروع ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های تهران
فیلتر‌های روشن سیگار جان دختر همسایه را گرفت
افزایش چتر حمایتی برای مترو و اتوبوس/ فلسفه نام‌گذاری معابر را تغییر می‌دهیم
انهدام باند سارقان منازل در شرق تهران؛ کشف اموال ۷ میلیارد تومانی و اعتراف به ۷ فقره سرقت
بعد از ورود ۱۴ واگن چینی، ۱۰ رام قطار به طور کامل وارد می‌شود
شفق به شبکه دفاتر قضایی کشور خواهد پیوست
آخرین اخبار
فیلتر‌های روشن سیگار جان دختر همسایه را گرفت
تاکید بر کیفیت خدمات‌رسانی به ایثارگران در اربعین حسینی (ع)
اعمال قانون بیش از ۳۲۵هزار تخلف حادثه ساز در پایتخت
انهدام باند سارقان منازل در شرق تهران؛ کشف اموال ۷ میلیارد تومانی و اعتراف به ۷ فقره سرقت
مسکن استیجاری ارزان‌قیمت؛ یکی از راهکار‌های قابل تحقق برای تسهیل ازدواج
جاده هراز ۲ روز مسدود می‌شود
بعد از ورود ۱۴ واگن چینی، ۱۰ رام قطار به طور کامل وارد می‌شود
مراسم اربعین حسینی (ع) تابلوی استقامت و مانور قدرت جهان اسلام است
مترو و اتوبوس برای دو ماه دیگر رایگان ماند
دستگیری عامل ارسال مختصات نقاط حساس به خارج از کشور با پوشش «پروژه تحقیقاتی»
افتتاح بیش از ۱۱ هزار پروژه در هفته بهزیستی
شفق به شبکه دفاتر قضایی کشور خواهد پیوست
افزایش چتر حمایتی برای مترو و اتوبوس/ فلسفه نام‌گذاری معابر را تغییر می‌دهیم
حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد
شروع ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های تهران
برگزاری دو مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» در مصلای تهران
خدمات مترو و اتوبوس تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید
پارکینگ‌های ویژه مراسم پاسداشت آقای شهید ایران اعلام شد
عباس عبدی و روزنامه اعتماد مجرم شناخته شدند
آغاز «طرح ملی رحله» با میزبانی بنیاد علوی؛ نوجوانان و جوانان در مسیر حفظ و فهم قرآن کریم
آزمون وکالت ۱۴۰۵، آبان ماه برگزار می‌شود
کشف ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات‌های ۴۸ ساعت گذشته تکاوران فراجا