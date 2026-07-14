باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در چهارصد و هجدهمین جلسه صحن علنی شورا، نسبت به ادامه اجرای رایگان حملونقل عمومی بدون مصوبه شورا اعتراض کرد و گفت شهرداری ابتدا تصمیم را بهصورت دستوری اجرا میکند و سپس برای اخذ مصوبه به شورا مراجعه میکند؛ رویهای که به گفته او با قانون سازگار نیست و نباید ادامه یابد.
امانی نسبت به اجرای رایگان حملونقل عمومی بدون اخذ مصوبه شورا اعتراض کرد و گفت: قانون شوراها به صراحت تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درونشهری را از وظایف شورای اسلامی شهر تهران دانسته است. با این حال، رویهای که در پیش گرفته شده این است که ابتدا شهرداری به صورت دستوری حملونقل عمومی را رایگان اعلام میکند و سپس چند روز یا چند هفته بعد، لایحه یا طرحی برای اخذ مصوبه شورا ارائه میشود. من به این رویه معترض هستم.
وی افزود: با بسیاری از بندهایی که امروز مطرح شد موافق هستم؛ ضمن اینکه بخش زیادی از آنها نیز در حال اجراست و با برخی پیشنهادها هم موافقت داریم. اما مبنای اداره شهر باید قانون باشد و شهردار تهران نمیتواند بدون مصوبه شورای شهر، دستور رایگان شدن کرایه حملونقل عمومی را صادر کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در جلسه گذشته، با توجه به شرایط کشور و مراسم پیشرو، بنا شد از این موضوع عبور کنیم و بر آن اصرار نداشته باشیم. بر همین اساس نیز با نظر شما موافقت کردیم و دو دستور قبلی را پذیرفتیم. همچنین در همان جلسه اعلام شد که از روز شنبه و پس از نوزدهم، دریافت کرایه حملونقل عمومی از سر گرفته شود.
وی تصریح کرد:با وجود همه تذکرات و تصمیمات شورا، اجرای رایگان بودن حملونقل عمومی همچنان ادامه دارد. اگر قرار بود این خدمات رایگان باشد، باید پیش از اجرا به تصویب شورا میرسید و اگر قرار بر دریافت کرایه بود، همان مصوبه جلسه قبل باید اجرا میشد و شهرداری نیز امروز گزارش اجرای آن را ارائه میکرد.
به گفته او اگر قرار باشد ابتدا تصمیمات به صورت دستوری اجرا و سپس برای دریافت مصوبه به شورا ارائه شود، این رویه با قانون سازگار نیست و در نهایت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.