باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در رشت اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، وقوع سرقت در گیلان در سالجاری بیش از ۲۸ درصد کاهش یافته و میزان کشف سرقتها نیز بیش از ۹۶ درصد گزارش شده است، موضوعی که نشاندهنده عملکرد مطلوب مجموعه انتظامی استان در پیشگیری و مقابله با جرایم است.
وی با بیان اینکه گیلان در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت از استانهای موفق کشور به شمار میرود، افزود: بهواسطه این عملکرد از مجموعه انتظامی استان تقدیر خواهد شد و انتظار میرود این روند با همراهی مردم تداوم یابد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین با اشاره به حجم بالای سفرها به استانهای شمالی بیان کرد: با وجود ثبت بیش از ۶ میلیون تردد خودرویی مربوط به مسافران ورودی به گیلان، خوشبختانه در حوزه مدیریت ترافیک، کاهش تصادفات، جانباختگان و خسارات ناشی از حوادث را شاهد هستیم.
سردار رضایی با بیان اینکه استانهای گیلان و مازندران به دلیل برخورداری از سواحل زیبا و جاذبههای طبیعی، هرساله میزبان جمع زیادی از مسافران از سراسر کشور هستند، اضافه کرد: مردم این مناطق همواره خواستار آن هستند که دستگاههای مسئول با معدود افرادی که حقوق شهروندی و ضوابط قانونی را رعایت نمیکنند، برخورد لازم را داشته باشند.
وی در ادامه گفت: مجموعه انتظامی همانند سالهای گذشته، برای تامین امنیت عمومی و آرامش مردم در سواحل حضور فعال دارد و گشتهای انتظامی برای مدیریت بهتر شرایط و استفاده ایمن مردم از این ظرفیتها پیشبینی شده است.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس اجازه بروز رفتارهای خلاف قانون و هنجارشکنانه را نخواهد داد، تصریح کرد: در این مسیر، همکاری استانداری، فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها و دستگاههای فرهنگی، با محوریت ائمه جمعه و نمایندگان ولیفقیه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
سردار رضایی به موضوع وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش اشاره کرد و افزود: نداشتن پلاک یا مخدوشکردن آن تخلف و جرم است و پلیس در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و با متخلفان برخورد قانونی انجام میشود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، جمعآوری سلاحهای غیرمجاز را از اولویتهای مهم فراجا عنوان و اظهار کرد: داشتن، ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز همگی جرم محسوب میشود و مقابله با این موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.
منبع مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان