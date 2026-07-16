رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان تیر به ۹۰ هزار تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به آنکه مرغداران طی ۲ ماه گذشته با زیان سنگینی مواجه بودند، اقدام به تولک بری تعداد زیادی گله کردند که مجدد گله ها طی ۴۵ روز آینده به پروسه تولید بازمی گردند.

به گفته وی، تولک بری تعداد زیادی از گله ها موجب شده قیمت تخم مرغ به نرخ تمام شده و پیشنهادی اتحادیه نزدیک شود.

کاشانی با بیان اینکه صنعت مرغ تخم گذار بعد از آزادسازی نرخ ارز ۶۰ همت متحمل زیان شده است، افزود: براساس آمار تا هفته گذشته زیان مرغداران تخم گذار ادامه داشت، اما از ابتدای هفته قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۲۰۰ هزار تومان رسید، درحالیکه قیمت پیشنهادی اتحادیه ۲۶۰هزار تومان درب واحد تولیدی است که کماکان با نرخ تمام شده اختلاف دارد، اما جای خرسندی دارد که تولیدکننده از زیان خارج شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران تخم گذار با بیان اینکه تولک بری و توقف تولید منجر به بهبود قیمت در بازار شده است، افزود: تاکنون پشتیبانی امور دام اقدام به خرید حمایتی تخم مرغ از مرغداران نکرده است.

وی تولید تخم مرغ تیرماه را ۹۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: برای مرداد و شهریور پیش بینی می شود که تولید تخم مرغ مجدد به ۱۵۰ هزار تن در ماه برسد.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ ، بازار تخم مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۵ تير ۱۴۰۵
قیمت تخم مرغ ۳۰۰ درصد افزایش یافت حقوق معلم ۲۰ درصد
اندک غذای سفره معلم را هم ازش گرفتید
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