مدیران باشگاه استقلال تهران پیگیر بازگشت به موقع وینگر خارجی خود به تمرینات شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال پس از ترک ایران توسط یاسر آسانی، پیگیر آخرین وضعیت این بازیکن شدند و در تماس با او بر ادامه همکاری و حضور به موقع این بازیکن در تمرینات آبیپوشان تأکید کردند.
آسانی که یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال در فصل گذشته بود، پس از پایان تعطیلات و ترک ایران، در شرایطی قرار گرفته که باشگاه استقلال قصد دارد برنامههای آمادهسازی فصل جدید را با حضور نفرات اصلی خود دنبال کند. به همین دلیل مدیران باشگاه در گفتوگو با این بازیکن خواستار آن شدند که طبق برنامه اعلامشده، خود را به تمرینات تیم برساند.
مسئولان استقلال در این تماس همچنین به آسانی اعلام کردند که باشگاه نسبت به پرداخت مطالبات او متعهد است و تلاش خواهد کرد مطالبات این بازیکن را به صورت نقدی پرداخت کند تا دغدغهای بابت مسائل مالی وجود نداشته باشد.
این پیگیریها در حالی انجام شده که استقلال در روزهای اخیر در تلاش است وضعیت بازیکنان کلیدی خود را برای فصل جدید مشخص کند و حفظ نفرات تأثیرگذار یکی از اولویتهای اصلی کادر مدیریتی و فنی این باشگاه محسوب میشود.
آسانی که در فصل گذشته با نمایشهای خود مورد توجه هواداران استقلال قرار گرفت، یکی از بازیکنانی است که باشگاه روی حضورش در ترکیب فصل آینده حساب ویژهای باز کرده و مدیران آبیپوش امیدوارند با حل مسائل موجود، این بازیکن بدون مشکل به جمع تیم بازگردد.
با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز تمرینات و برنامههای آمادهسازی استقلال، تعیین تکلیف وضعیت آسانی و دیگر بازیکنان مهم این تیم از جمله پروندههایی است که مدیران باشگاه باید در سریعترین زمان ممکن نهایی کنند.