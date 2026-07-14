باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داوطلبان حوزههای امتحانی اهواز، بوشهر و بندرعباس تا فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه امتحانی خود اقدام کنند.
بر این اساس، تغییر حوزه امتحانی صرفاً در حوزه های امتحانی اهواز به حوزه لرستان، حوزه امتحانی بوشهر به حوزه شیراز و حوزه امتحانی بندرعباس به حوزه کرمان صورت میگیرد.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد؛ آزمون پنجاهوسومین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی همچنان در حوزههای اهواز، بوشهر و بندرعباس برگزار خواهد شد و تغییر حوزه تنها برای داوطلبانی است که تمایل به استفاده از حوزههای جایگزین اعلامشده دارند.
پنجاهوسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که پیش از این قرار بود ۲۵ تیرماه برگزار شود، به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شده است.
همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیهای نحوه بررسی مدارک داوطلبان مشمول آییننامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دورههای تخصصی را اعلام کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، نتیجه بررسی مدارک متقاضیان استفاده از سهمیه ۲۰ امتیازی مرحله آزمون اصلی پذیرش دستیار تخصصی دوره پنجاهوسوم، مطابق روال اجرایی آزمون در کارنامه علمی داوطلبان درج خواهد شد.
وضعیت متقاضیان این سهمیه نیز با عناوین «واجد شرایط» یا «فاقد شرایط» در کارنامه علمی آنها اعلام میشود.