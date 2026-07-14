با صدور حکمی از سوی رهبر انقلاب صورت گرفت؛انتصاب مجدد حجتالاسلام اژهای به ریاست قوه قضائیه
باشگاه خبرنگاران جوان - آران و بیدگل، شهرستانی کویری و کهن است که از جاذبههای خاص تاریخی و طبیعی برخوردار است؛ بطوریکه محلی برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی شده است. یکی از جاذبههای این شهرستان یکصد هزار نفری؛ روستای تاریخی و کهن علی آباد است. روستایی با جاذبههای خاص تاریخی که نشان از قدمت و زیباییهای بصری آن دارد.
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منبع: سید محمد مرتضوی - اصفهان
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