شهروندخبرنگار ما فیلمی از جاذبه‌های گردشگری روستای علی آباد در شهرستان آران و بیدگل را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آران و بیدگل، شهرستانی کویری و کهن است که از جاذبه‌های خاص تاریخی و طبیعی برخوردار است؛ بطوریکه محلی برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی شده است. یکی از جاذبه‌های این شهرستان یکصد هزار نفری؛ روستای تاریخی و کهن علی آباد است. روستایی با جاذبه‌های خاص تاریخی که نشان از قدمت و زیبایی‌های بصری آن دارد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید محمد مرتضوی - اصفهان

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برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، اماکن زیبا ، سوژه خبری
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