هشت فلسطینی از جمله مدیر ایستگاه پلیس اردوگاه پناهندگان جبالیا در حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته مقامات فلسطینی، هشت فلسطینی از جمله مدیر ایستگاه پلیس اردوگاه پناهندگان جبالیا، چندین افسر پلیس و یک زن روز سه‌شنبه در یک سری حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه شهید شدند.

این حملات در بحبوحه نقض مداوم آتش‌بس توسط اسرائیل که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، انجام شد.

یک منبع پزشکی به آناتولی گفت که اجساد شش فلسطینی، از جمله یک زن، پس از حمله اسرائیل در نزدیکی مدرسه شادیه در منطقه الفلوجه در غرب اردوگاه پناهندگان جبالیا به مجتمع پزشکی الشفا و بیمارستان صحرایی آمریکایی منتقل شد.

وزارت کشور غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از حمله هوایی اسرائیل به یک پست پلیس در این منطقه، سرهنگ محمد مروان سالم، مدیر ایستگاه پلیس اردوگاه پناهندگان جبالیا به همراه چندین افسر و پرسنل پلیس شهید شدند.

شاهدان به آناتولی گفتند که یک پهپاد اسرائیلی به پست پلیس در منطقه‌ای مملو از چادر‌های پناهندگان فلسطینی و مراکز تخلیه موقت حمله کرد.

یک منبع پزشکی به آناتولی گفت که در حادثه‌ای جداگانه در اوایل روز سه‌شنبه، یک فلسطینی شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند، زیرا یک پهپاد اسرائیلی به چادری که محل اسکان آوارگان در نزدیکی منطقه برج‌های طیبه در غرب خان یونس در جنوب غزه بود، حمله کرد.

در حادثه‌ای دیگر، همین منبع گفت که کودک معتز ابو شعر در اثر تیراندازی ارتش اسرائیل در منطقه المواسی رفح در جنوب غزه شهید شد.

به گفته وزارت بهداشت غزه، حملات اسرائیل از زمان شروع آتش‌بس تا روز دوشنبه منجر به شهادت ۱۱۰۸ فلسطینی و زخمی شدن ۳۵۷۸ نفر دیگر شده است. به گفته این وزارتخانه، از زمان آغاز نسل‌کشی اسرائیل در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۳۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند. مقامات فلسطینی می‌گویند حدود ۹۰٪ از زیرساخت‌های غیرنظامی غزه آسیب دیده یا نابود شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نوار غزه ، شهدای غزه
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