باشگاه خبرنگاران جوان ،راضیه پودات - محمدرضا صفا روز سه شنبه ۲۳ تیر، در آیین تکریم پیام رضایی، دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی هرمزگان، با تبریک مسئولیت جدید وی اظهار کرد: دکتر رضایی پس از سالها خدمت صادقانه، مسئولیت تازهای را عهدهدار شدهاند و در طول دوران همکاری، افزون بر ایفای مؤثر وظایف سازمانی، در ارتقای جایگاه اتاق هرمزگان در سطح کشور، توسعه تعامل با اتاق ایران و اتاقهای استانی و نیز ارائه خدمات مطلوب به مراجعان، کارنامهای موفق و قابل دفاع از خود بر جای گذاشتند.
وی با اشاره به شرایط اتاق بازرگانی هرمزگان در آغاز این دوره افزود: زمانی که در سال ۱۳۹۸ مسئولیت اتاق را تحویل گرفتیم، این مجموعه در رتبه سیوچهارم کشور قرار داشت، اما امروز با برنامهریزی، انسجام و تلاش مستمر، اتاق بازرگانی هرمزگان در جمع پنج اتاق برتر کشور قرار گرفته است.
صفا در ادامه با اشاره به عملکرد اتاق در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان علاوه بر ایفای نقش در عرصه اقتصادی، در حوزه اجتماعی نیز حضوری فعال و مؤثر داشته است. در دو سال گذشته، ۴۸۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت استان اختصاص یافته که بخشی از آن صرف ساخت مجتمعهای همراهسرای بیمار در بیمارستانهای شهید محمدی و کودکان، بهویژه برای بیماران سرطانی، شده است.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: این اتاق در حوادثی مانند سیل و زلزله نیز همواره در کنار مردم و مسئولان بوده و در حادثه آتشسوزی بندر شهید رجایی نیز بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان خسارت به صاحبان کالا و صنایع پرداخت شده است. همچنین ساخت ۳۴ مدرسه در استان آغاز شد که بخش قابل توجهی از آنها تاکنون به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی یادآور شد: در ایام شیوع کرونا نیز با همت هیئت نمایندگان، ۳۴ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تأمین و تحویل شد که در مدیریت آن شرایط بحرانی، نقش مؤثری ایفا کرد.
صفا سال پایانی دوره دهم هیئت نمایندگان را حساسترین مقطع این دوره دانست و تصریح کرد: در شرایطی که تنشهای منطقهای بر فضای اقتصادی کشور اثرگذار شده است، نقش اتاق بازرگانی بهعنوان صدای بخش خصوصی در انتقال مطالبات، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتاق، از فعالان اقتصادی خواست با حضور مؤثر در این عرصه، زمینه ورود نیروهای جوان، توانمند و متخصص را فراهم کنند تا روند رو به رشد اتاق بازرگانی هرمزگان با قدرت بیشتری ادامه یابد.
احسان کامرانی، قائممقام استاندار هرمزگان، اتاق بازرگانی این استان را نمونهای موفق از همافزایی دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: نقشآفرینی این نهاد در مدیریت بحرانها، پیشبرد طرحهای عمرانی و اجتماعی و همراهی با مردم در شرایط دشوار، اتاق بازرگانی هرمزگان را به الگویی کمنظیر در مسیر توسعه استان تبدیل کرده است.
وی افزود: بررسی عملکرد سالهای اخیر اتاق بازرگانی هرمزگان نشان میدهد که این مجموعه در حوزه مدیریت، زیرساخت و ارتقای جایگاه سازمانی، جهشی قابل توجه را تجربه کرده و امروز ساختمان و امکانات ایجادشده در آن، تنها یک فضای اداری نیست، بلکه نمادی از فداکاری، ایثار و مدیریت جهادی است.
کامرانی با تمجید از رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی اتاق بازرگانی هرمزگان اظهار کرد: در همه شرایط سخت استان، از سیل و زلزله گرفته تا دیگر حوادث غیرمترقبه، این اتاق دوشادوش مردم و مسئولان حضور داشته و همین همراهی، از مهمترین افتخارات این مجموعه به شمار میرود.
قائممقام استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به هماهنگی میان اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان گفت: بسیاری از مسائل و گرههای اجرایی با همدلی دولت و بخش خصوصی و در سایه مدیریت منسجم اتاق بازرگانی برطرف شده و این سطح از همکاری، الگویی ارزشمند برای سایر بخشهاست.
وی با اشاره به تجربه حضور در نشستها و همایشهای بینالمللی افزود: کیفیت برگزاری رویدادهای اتاق بازرگانی هرمزگان در سطحی بسیار مطلوب قرار دارد و این مسئله نشاندهنده بلوغ مدیریتی و اجرایی در استان است.
کامرانی در بخش دیگری از سخنان خود، هرمزگان را استانی برخوردار از ظرفیتهای کمنظیر در حوزههای اقتصاد دریا، کشاورزی، اقتصاد دیجیتال و گردشگری دانست و تأکید کرد: عبور از شرایط سخت کنونی و مقابله با جنگ اقتصادی، نیازمند روحیه ایثار، همدلی و ترجیح منافع ملی و استانی بر منافع فردی است؛ موضوعی که در عملکرد اتاق بازرگانی هرمزگان بهخوبی مشهود است.
پیام رضایی، دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با قدردانی از همراهی هیئترئیسه، هیئت نمایندگان و فعالان اقتصادی استان گفت: اگر امروز اتاق هرمزگان به نقطهای اثرگذار و قابل اعتنا رسیده، این موفقیت حاصل بلوغ فکری، کار تیمی و همافزایی مجموعه مدیریتی و بخش خصوصی استان است.
وی افزود: در طول هفت سال گذشته تلاش شد دانش موجود به آگاهی و سپس به اقدام مؤثر تبدیل شود، چرا که رمز موفقیت در مدیریت، تبدیل دانش به تصمیم و تصمیم به نتیجه است.
رضایی با اشاره به برخی اولویتهای پیشرو تصریح کرد: تقویت حوزه بینالملل و فعالسازی اتاقهای مشترک، از موضوعات مهمی است که باید در ادامه با جدیت دنبال شود تا هرمزگان در حوزه روابط اقتصادی، نقش و جایگاه مؤثرتری ایفا کند.
دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی هرمزگان همچنین با بیان اینکه تعداد کارتهای بازرگانی از ۵۰۰ مورد در ابتدای مسیر به ۴۰۰۰ کارت رسیده است، گفت: در حوزه تشکلها، کمیسیونها، آموزش، پژوهش و داوری نیز تحولات مهمی رقم خورده و امروز اتاق هرمزگان در بسیاری از این بخشها در شمار مجموعههای برتر کشور قرار دارد.
وی به راهاندازی دفاتر گواهی مبدأ در میناب، بندرلنگه و بندر شهید رجایی نیز اشاره کرد و افزود: این اقدام نقش مهمی در تسهیل خدمات به فعالان اقتصادی داشته است. همچنین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز با پیگیریهای انجامشده، در جمع شوراهای برتر کشور قرار گرفته است.
رضایی در پایان سخنان خود با تشکر از محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، و اعضای هیئترئیسه و هیئت نمایندگان تأکید کرد: هر آنچه در این سالها بهعنوان توفیق و دستاورد حاصل شده، نتیجه تلاش جمعی، همراهی صمیمانه و همت همه اعضا و همراهان مجموعه بوده است.