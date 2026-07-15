باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین اختتامیه بیست و دومین همایش ملی ادبیات عاشورایی با موضوع حضرت رباب (س) با اعلام تصویب کمیسیون اجتماعی بهزیستی در زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دهه ۶۰ من هم شاعر بودم ولی، چون شاعری، طبع روان می‌خواهد آن را ترک کردم. البته از آنجا که ما ملت امام حسین هستیم در جنگ، شروع به نوشتن یادداشت‌هایی کردم که بعد متوجه شدم ما در تمام جنگ‌هایی که با رویکرد امام حسینی نبوده یا دچار شکست شده‌ایم، یا سرزمینمان را از دست داده‌ایم یا مجبور به بستن قرارداد‌های ننگین شدیم.

وی افزود: در حالیکه ما بعد از انقلاب اسلامی سه جنگ تحمیلی را تجربه کردیم که در هیچکدامشان که نابرابرترین و نامقارن‌ترین جنگ‌های تاریخ بشریت هم بودند یک وجب از خاکمان را به دشمن ندادیم و هیچ یک از اهداف راهبردی دشمن محقق نشد.

وی با بیان خاطره‌ای از جنگ تحمیلی اظهار کرد: فرهنگ امام حسین جنگ‌های تحمیلی را به به سرافرازی ملت ایران تبدیل کرد. همچنین توانبخشی معنوی، ورزشی و هنری امروز اثربخش‌ترین نوع توانبخشی است.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که دیگر سخنران این آیین اختتامیه بود نیز در سخنانش به این نکته اشاره کرد: اینکه این همایش به حضرت رباب (س)؛ بانوی مجاهد و قدسیه‌ای که نقش مهمی در زنده نگاه‌داشتن عاشورا داشت، اختصاص یافته کار بزرگی است.

وی یادآور شد: اگر زنان عاشورایی نبودند نامی از کربلا در تاریخ نمی‌ماند چراکه آنها پیام‌رسانان کربلا بودند. کسانی که با ادبیات عاشورایی و به زبان‌های مختلف نام بزرگان را زنده نگاه داشته‌اند و به نقش‌آفرینان کربلا اشاره کرده‌اند به قدری زیاد است که اگر چاپ شود، چندین جلد خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: قصه کربلا یک اسطوره نمادین نبود گرچه نماد‌های فراوان داشت بلکه یک تمدن انسانی بود که به قدری اثرگذار است که از یهودیان و مسیحیان گرفته تا مسلمانان، همه افراد از امام حسین (ع) درس زیستن و مردن را آموختند. ما هم در تجربه انقلاب دیدیم که انقلاب، جنگ هشت ساله و... را امام حسین (ع) به ثمر نشاند. همینطور در جنگ تحمیلی اخیر هموطنان ما می‌دانستند که شهید می‌شوند، اما حسینی زیستن آنها را پای میدان نگه داشت.

وی در ادامه دو توصیه برگزاری همایش ادبیات عاشورایی به شکل بین‌المللی و استفاده از ابزار‌های مختلف برای درمان معلولان در کمیسیون بهزیستی اجتماعی با تکیه بر مفهوم عاشورا درمانی را مطرح کرد.

در بخش پایانی این مراسم کتاب «محبوب جهان» که گزیده‌ای از اشعار و دل‌نوشته‌های منتخب همایش ادبیات عاشورایی رونمایی شد و برگزیدگان این رویداد بدین ترتیب معرفی شدند:

معصومه احمدپور از استان اصفهان

آمنه قاسمی از استان اصفهان

کامران بهرامی از استان اصفهان

عظیم ایران‌پور از استان اصفهان

نفیسه خطیبی از استان البرز

مهدی قدوسی از استان خراسان رضوی

صغری رضایی از استان خوزستان

حوریه محمدی از استان سمنان

عین‌الله نوروزی از استان فارس

علی داوری فرد از استان فارس

مریم زارع از استان فارس

قدرت‌الله شفیعی از استان قم

قاسم بای از استان گلستان

حسین رجبلو از استان گلستان

محمد جلیلوند از استان لرستان

امید حسین کوهنورد از استان لرستان