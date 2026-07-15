باشگاه خبرنگاران جوان -مراجع تقلید در روزهای پایانی هفته جاری، آیینهای جداگانهای را برای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و ایشان در شهر مقدس قم برگزار میکنند.
این مراسمها با حضور علما، اساتید حوزههای علمیه، فضلا، طلاب، شخصیتهای حوزوی و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد و فرصتی برای تجلیل از مجاهدتها، خدمات و مقام والای رهبر شهید و شهدای همراه ایشان فراهم میآورد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر یک از مراجع تقلید در زمان و مکان مشخص، میزبان مراسم یادبود خواهند بود و از مؤمنان و علاقهمندان برای حضور در این آیینها دعوت شده است.
نخستین برنامه از این مجموعه مراسم، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در دفتر آیتالله جوادی آملی واقع در خیابان شهداء (صفائیه)، کوچه ۱۹ برگزار میشود که در آن، آیتالله علیدوست به سخنرانی خواهد پرداخت و عباس حیدرزاده نیز مرثیهسرایی خواهد کرد.
در ادامه این برنامهها، آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجععظامتقلید، شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیرماه و پس از نماز مغرب و عشاء، مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی را در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میکند.
همچنین آیتالله جعفر سبحانی ار مراجع عظام تقلید نیز شامگاه جمعه ۲۶ تیرماه، پس از نماز مغرب و عشاء، آیین بزرگداشت رهبر شهید را در همان مکان برگزار خواهد کرد.
آیتالله حسین نوری همدانی ار مراجع تقلید نیز مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان را صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۰:۳۰ در حسینیه دفتر خود واقع در خیابان صفائیه، کوچه ۳۳ برگزار میکند.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی به ایراد سخن خواهد پرداخت و شرکتکنندگان با حضور در این آیین به مقام شامخ رهبر شهید ادای احترام خواهند کرد.
منبع:حوزه