فرزندان سازمان بهزیستی، در سوگ رهبر شهید آیین یادبودی را با عنوان «به یاد بابا»برپا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی-عصر امروز ۲۲ تیر مراسم «به یاد بابا» با حضور نوجوانان ۱۳۵ مراکز شبه‌خانواده بهزیستی تهران در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد.

این مراسم به منظور زنده‌داشتن یاد و خاطره رهبر شهید و با هدف تکریم جایگاه ولی‌فقیه به عنوان سرپرست شرعی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، در یکی از قدیمی‌ترین مراکز تحت پوشش بهزیستی پایتخت صورت گرفت.

در این آیین، علاوه بر مددجویان ۱۳ تا ۱۸ سال مرکز شبه‌خانواده، جمعی از کارکنان و مددجویان سایر مراکز بهزیستی تهران نیز حضور داشتند. نوجوانان شرکت‌کننده از مراکز مختلف، ضمن استقبال از مهمانان با لباس خادمان و اهدای شاخه‌های گل سفید، فضایی سرشار از صمیمیت و ارادت خلق کردند.

بخشی از برنامه به نمایش دل‌نوشته‌ها و نقاشی‌های کودکان اختصاص یافت که از مراکز گوناگون گردآوری شده بود. همچنین در جریان مراسم، شرکت‌کنندگان به کشیدن نقاشی و نوشتن دل‌نوشته‌های لحظه‌ای پرداختند که همگی بیانگر ارادت عمیق آنان به مقام والای رهبر شهید بود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آیین «به یاد بابا» که در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و همه شهدای والامقام کشور، اظهار داشت: خوشحالم که در جمع شما حضور دارم، اما‌ای کاش این حضور در شرایطی رقم می‌خورد که مجبور نبودیم از نبود رهبر شهیدمان سخن بگوییم. با این حال، واقعیت را باید پذیرفت و برای ادامه راه ایشان آماده شد.

وی با اشاره به شعار «باید برخاست» که در روز‌های گذشته به درستی انتخاب شد، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که رهبر شهید برای چه هدفی به شهادت رسید. ایشان برای ایران، برای مردم و برای عزت این سرزمین جان خود را فدا کرد و امروز مسئولیت ما ادامه دادن همان مسیر است.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به سخنان یکی از کودکان حاضر در مراسم درباره فرزندان بی‌سرپرست، خاطرنشان کرد: سرپرست تنها کسی نیست که در خانه حضور دارد؛ هر کسی که به انسان عزت، اعتماد به نفس و باور «ما می‌توانیم» را هدیه می‌دهد، در حقیقت نقش پدر را ایفا می‌کند. امروز اگر احساس می‌کنیم پدر بزرگی را از دست داده‌ایم، باید بیش از گذشته برای تحقق آرمان‌های او تلاش کنیم.

مهاجرانی، توانمندسازی فردی، کمک به دیگران و خدمت به کشور را مهم‌ترین راه ادامه مسیر شهدا دانست و گفت: باید در مسیر اعتلای نام ایران، افزایش توانمندی‌های خود و یاری رساندن به دیگران گام برداریم تا بتوانیم میراث‌دار شایسته‌ای برای شهیدان والامقام باشیم.

وی همچنین با تبریک فرارسیدن هفته بهزیستی، از تلاش‌های رئیس سازمان بهزیستی کشور و دست‌اندرکاران این مجموعه قدردانی کرد و افزود: از دکتر سیدجواد حسینی و همه مدیران و کارکنان بهزیستی که با دلسوزی در خدمت جامعه هدف این سازمان هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

سخنگوی دولت با یادآوری برگزاری مراسم چهلم شهدای جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، اظهار داشت: آرزو می‌کنیم هیچ‌گاه جنگی بر کشور تحمیل نشود، اما نباید فراموش کنیم که ایران میراث یک تمدن بزرگ است و همه ما وظیفه داریم با قدرت از آن پاسداری کنیم و آن را به بهترین شکل به نسل‌های آینده بسپاریم.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر اینکه ایران امانتی تاریخی در دست ماست، تصریح کرد: تا زمانی که فرصت زندگی داریم، باید برای آبادانی و پیشرفت این سرزمین تلاش کنیم. همان‌گونه که شاعر گفته است: «دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد»؛ آبادانی ایران با همدلی و مشارکت همه مردم محقق خواهد شد و این بزرگ‌ترین پاسداشت برای شهیدان والامقام کشور است.

در پایان این آیین معنوی، یک اصله درخت سرو به یادبود رهبر شهید در محوطه شیرخوارگاه آمنه کاشته و نام‌گذاری شد.