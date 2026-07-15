سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که هرجنایت جدید عزم ایرانیان را برای پیگیری اجرای عدالت و مجازات عاملان مصمم تر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا علیه نقاطی در کشورمان از جمله استان هرمزگان در روز سه‌شنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ که منجر به شهادت سه عضو خانواده یک محیط‌بان در شهرستان حاجی‌آباد شد، نوشت: فهرست جنایات آمریکا علیه ایرانیان هر روز طولانی‌تر می‌شود و هر روز که می‌گذرد، آمریکا پرده جدیدی از کینه‌توزی خود علیه ایران را نشان می‌دهد؛ بامداد سه‌شنبه، ارتش تروریستی آمریکا به یک پست سرمحیط بانی در روستای سیدجوذر شهرستان حاجی‌آباد در شمال هرمزگان حمله کرد و ۳ عضو خانواده آقای جواد حسن‌زاده، محیط‌بان زحمتکش، را به شهادت رساند.

وی افزود: این تنها جدیدترین نمونه از جنایات جنگی شنیع آمریکا طی چهار ماه و نیم اخیر است که با ترور رهبران و کودکان و زنان و مردان ایرانی در تهران و #میناب و #لامرد و ... در ۹ اسفند ۱۴۰۴ شروع شد.

بقایی تصریح کرد: هر جنایت جدید، عزم ایرانیان را برای پیگیری اجرای عدالت و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات مصمم‌تر می‌کند.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، قدرت ایران
خبرهای مرتبط
پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز
قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص): زیرساخت بزنید همه زیرساخت‌های باقی مانده منطقه را می‌زنیم
بقائی: ایران یک پیکر است؛ شمال و جنوب و شرق و غرب ندارد
بقائی: حمله آمریکا به جنوب کشور مصداق تجاوز و کاملا غیرقانونی است
دریادار سیاری: توانمندی ما بیشتر از جنگ تحمیلی دوم است
سرلشکر صفوی: جبهه مقاومت باتلاق دشمن خواهد شد
شهادت بیش از ۳۰ شهروند غیرنظامی در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور
اعتراض ایران به ادعاهای نماینده واشنگتن؛ ایروانی: آمریکا متجاوز است نه قربانی
واکنش تهران به فشار واشنگتن بر کشورها برای توقف همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی
واکنش پزشکیان به لفاظی‌های ترامپ: سخنان بی‌ادبانه شایسته آنهاست و نه ملت ایران
عارف: اداره تنگه هرمز حق طبیعی ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
کلیه زیرساخت های کشورهای نجس عربی حوزه خلبج فارس رو بزنید اینا دارن سیگنال مثبت به ترامپ جنایتکار میدن
۶
۴
پاسخ دادن
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
آخرین اخبار
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
حاجی میرزایی: دولت از تمام توان برای حمایت از نیرو‌های مسلح استفاده می‌کند
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده‌ایم
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حمله دشمن آمریکایی به اطراف بیمارستان بقایی اهواز
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است