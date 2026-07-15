باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم‌های ملی اسپانیا و فرانسه در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند؛ دیداری که با برتری کامل لاروخا همراه بود و در نهایت با پیروزی ۲ بر صفر شاگردان اسپانیا به پایان رسید.

فرانسه بازی را هجومی آغاز کرد و در دقایق ابتدایی چند حمله خطرناک روی دروازه اسپانیا ترتیب داد، اما فرصت‌های این تیم یکی پس از دیگری از دست رفت. در ادامه، اسپانیا رفته‌رفته کنترل مسابقه را در اختیار گرفت و با مالکیت توپ و بازی ترکیبی، فرانسه را تحت فشار قرار داد.

در دقیقه ۲۲، خطای مدافع فرانسه روی لامین یامال باعث اعلام ضربه پنالتی شد و میکل اویارزابال با ضربه‌ای دقیق، گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری یک بر صفر لاروخا به پایان برسد.

فرانسه در نیمه دوم برای جبران نتیجه جلو کشید، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد منظم اسپانیا اجازه بازگشت به بازی را نداد. در دقیقه ۵۸، دنی اولمو با یک پاس تماشایی، پدرو پورو را در موقعیت گل قرار داد و او با ضربه‌ای دقیق، اختلاف را به دو گل افزایش داد.

اسپانیا حتی یک بار دیگر نیز توسط لامین یامال دروازه فرانسه را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد تا نتیجه همان ۲ بر صفر باقی بماند.

با این پیروزی، اسپانیا به عنوان نخستین فینالیست جام جهانی ۲۰۲۶ راهی دیدار نهایی شد. فرانسه نیز باید برای کسب مقام سوم به دیدار رده‌بندی برود و حالا همه نگاه‌ها به دومین بازی نیمه‌نهایی بین آرژانتین و انگلیس دوخته شده تا حریفان اسپانیا و فرانسه مشخص شوند.