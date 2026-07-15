ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: چهارشنبه آخرین روز محرم الاحرام و پنجشنبه ۲۵ تیرماه آغاز ماه صفر الخیر ۱۴۴۸ ﻫ‌.ق خواهد بود.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0633\u062a\u0647\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0627\u0647 \u0635\u0641\u0631 \u06f1\u06f4\u06f4\u06f8 \ufeeb\u200c.\u0642 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0633\u062a\u0647\u0644\u0627\u0644 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u061b \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u062d\u0631\u0645 \u06f3\u06f0 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u0627\u0647 \u0635\u0641\u0631 \u06f1\u06f4\u06f4\u06f8 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0646\u062c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f5 \u062a\u06cc\u0631\u0645\u0627\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.