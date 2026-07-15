ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: چهارشنبه آخرین روز محرم الاحرام و پنجشنبه ۲۵ تیرماه آغاز ماه صفر الخیر ۱۴۴۸ ﻫ‌.ق خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش استهلال ماه صفر ۱۴۴۸ ﻫ‌.ق از سوی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد؛ بر این اساس ماه محرم ۳۰ روزه بوده و آغاز ماه صفر ۱۴۴۸ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه خواهد بود.

برچسب ها: ستاد استهلال ، ماه صفر
خبرهای مرتبط
سه‌شنبه ۲۶ خرداد اول ماه محرم‌الحرام است
استهلال ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ در قم
هلال ماه مبارک رمضان رویت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
آخرین اخبار
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران
مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر تهران برگزار شد
حاجی میرزایی: دولت از تمام توان برای حمایت از نیرو‌های مسلح استفاده می‌کند
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات وحشیانه آمریکا علیه ایران و جنایات جنگی ارتکابی
بقائی: مخالفان مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و جنایات بین‌المللی چه کسانی هستند؟
رئیس مجلس خبرگان: بر عهد خود ایستاده‌ایم
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حمله دشمن آمریکایی به اطراف بیمارستان بقایی اهواز
بقائی: حمله به بیمارستان کودکان مصداق جنایت جنگی است