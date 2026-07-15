انتخاب اهداف بر اساس نقش عملیاتی آنها در پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی صورت گرفته و تمرکز حملات بر مراکز لجستیکی و ارتباطی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه عملیات موسوم به «نصر۲» که در اطلاعیه‌های رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشریح شده است، مجموعه‌ای از حملات موشکی و پهپادی علیه مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه انجام شد. بر اساس این اطلاعیه‌ها، این عملیات در چند مرحله طراحی و اجرا شده و اهداف مختلفی را در بحرین و اردن در بر گرفته است.

مرحله نخست؛ حمله به پایگاه جفیر بحرین

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، نخستین مرحله از عملیات با رمز «یا لثارات الحسین (ع)» و در پاسخ به آن‌چه حملات آمریکا به مواضع ایران عنوان شده، آغاز شد. در این مرحله، رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران چندین هدف نظامی در پایگاه جفیر بحرین را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار دادند.

مهم‌ترین اهداف مورد اصابت در پایگاه جفیر عبارت بودند از: چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی؛ مرکز ارتباطات ماهواره‌ای؛ ساختمان محل اقامت نیرو‌های آمریکایی.

در متن اطلاعیه تأکید شده است که این مراکز به دلیل نقش پشتیبانی، فرماندهی و اسکان نیرو‌های آمریکایی به عنوان اهداف عملیاتی انتخاب شده‌اند. همچنین اعلام شده که این حملات بخشی از پاسخ ایران به اقدامات نظامی آمریکا در منطقه بوده است.

ابعاد و اهداف عملیات نصر۲؛ ایران کدام پایگاه‌ها را هدف قرار داد؟

پایگاه جفیر از جمله مراکزی است که در سال‌های گذشته همواره در معادلات امنیتی خلیج فارس مورد توجه بوده و به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل، هدف قرار گرفتن این پایگاه در روایت منتشر شده از سوی سپاه، به عنوان نخستین گام عملیات نصر۲ معرفی شده است.

در اطلاعیه همچنین تأکید شده که انتخاب اهداف بر اساس نقش عملیاتی آنها در پشتیبانی از فعالیت‌های نظامی صورت گرفته و تمرکز حملات بر مراکز لجستیکی و ارتباطی بوده است.

مرحله دوم؛ هدف قرار گرفتن ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

در ادامه موج دوم عملیات نصر۲، مرحله دوم حملات علیه تأسیسات وابسته به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین انجام شد. این مرحله نیز با استفاده از موشک‌ها و پهپاد‌ها صورت گرفت و بنا بر اطلاعیه سپاه، چندین مرکز مهم پشتیبانی و دفاعی مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس جزئیات منتشر شده، اهداف این مرحله شامل موارد زیر بوده است: مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا؛ رادار سامانه پاتریوت؛ رادار کنترل هوایی ناوگان؛ سامانه راداری اخطار اولیه C-RAM؛ مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق‌های هدایت‌پذیر بدون سرنشین.

ابعاد و اهداف عملیات نصر۲؛ ایران کدام پایگاه‌ها را هدف قرار داد؟

در اطلاعیه آمده است که مخازن سوخت این ناوگان دچار آتش‌سوزی شده و بخشی از سامانه‌های راداری و مراکز فرماندهی از کار افتاده‌اند. همچنین ادعا شده است که مرکز هدایت شناور‌های بدون سرنشین به طور کامل نابود شده است.

در روایت رسمی منتشر شده، این مرحله مهم‌ترین بخش عملیات معرفی شده؛ زیرا اهداف مورد حمله، زیرساخت‌های فرماندهی، کنترل و پشتیبانی ناوگان پنجم آمریکا را در بر می‌گرفت. به گفته سپاه، هدف از این اقدام کاهش توان عملیاتی و محدود کردن ظرفیت پاسخ‌گویی نیرو‌های آمریکایی بوده است.

در بخش دیگری از اطلاعیه، به نقش سامانه‌های راداری در کشف، رهگیری و مدیریت تهدیدات هوایی اشاره شده و ادعا شده است که آسیب وارد شده به این سامانه‌ها می‌تواند بر روند فرماندهی و کنترل عملیات نظامی تأثیر بگذارد.

ابعاد و اهداف عملیات نصر۲؛ ایران کدام پایگاه‌ها را هدف قرار داد؟

مرحله سوم؛ حمله به یک پایگاه هوایی در اردن

سومین مرحله عملیات به حمله موشکی علیه یک پایگاه هوایی در خاک اردن اختصاص داشت؛ پایگاهی که بنا بر اطلاعیه سپاه، در اختیار ارتش آمریکا قرار داشته و از آن برای انجام حملات علیه ایران استفاده شده است.

در این مرحله، موشک‌های بالستیک به سمت این پایگاه شلیک شدند. در متن اطلاعیه آمده است که هدف از این عملیات، پاسخ به حملات انجام‌شده از سوی نیرو‌های آمریکایی بوده است.

اطلاعیه همچنین خطاب به مردم اردن تأکید می‌کند که ایران دشمنی با ملت این کشور ندارد و هدف عملیات صرفاً نیرو‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا بوده است. در ادامه نیز از مردم اردن خواسته شده است نسبت به حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه حساس باشند و خروج این نیرو‌ها را مطالبه کنند.

در این بخش از اطلاعیه، بر تفکیک میان دولت‌ها، نیرو‌های نظامی و ملت‌ها تأکید شده و تلاش شده است عملیات صرفاً متوجه مراکز نظامی معرفی شود. همچنین در ادامه متن، از تحولات منطقه، مسئله فلسطین و حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا به عنوان بخشی از زمینه‌های این اقدام یاد شده است.

ابعاد و اهداف عملیات نصر۲؛ ایران کدام پایگاه‌ها را هدف قرار داد؟

عملیات نصر۲ دارای چند ویژگی اصلی بوده است. نخست آنکه حملات در چند مرحله و با فاصله زمانی مشخص انجام شده تا امکان هدف قرار دادن مراکز متعدد فراهم شود. دوم اینکه در این عملیات از ترکیبی از موشک‌ها و پهپاد‌ها استفاده شده است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز بار‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.

ویژگی دیگر، انتخاب اهدافی است که در اطلاعیه‌ها از آنها به عنوان مراکز پشتیبانی، لجستیکی، ارتباطی و فرماندهی یاد شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در روایت رسمی سپاه، تمرکز عملیات بر زیرساخت‌های نظامی بوده است.

عملیات نصر۲ با چند هدف اصلی طراحی شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: پاسخ به حملات و اقدامات نظامی آمریکا؛ هدف قرار دادن مراکز پشتیبانی و فرماندهی نیرو‌های آمریکایی؛ آسیب زدن به زیرساخت‌های لجستیکی و سوخت‌رسانی؛ کاهش توان راداری و سامانه‌های هشدار اولیه؛ مختل کردن مراکز هدایت تجهیزات بدون سرنشین.

اهداف انتخاب‌شده عمدتاً مراکز نظامی، پشتیبانی و زیرساختی بوده‌اند و این عملیات در چارچوب پاسخ به آنچه تجاوز آمریکا توصیف شده، انجام گرفته است.

ابعاد و اهداف عملیات نصر۲؛ ایران کدام پایگاه‌ها را هدف قرار داد؟

سه نقطه اصلی عملیات

در مجموع، سه محور اصلی این عملیات عبارت بودند از:

۱. پایگاه جفیر بحرین: هدف قرار گرفتن انبار‌های تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان محل استقرار نیرو‌های آمریکایی.

۲. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین: حمله به مخازن سوخت، رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی، سامانه C-RAM و مرکز کنترل قایق‌های هدایت‌پذیر بدون سرنشین.

۳. یک پایگاه هوایی در اردن: حمله موشکی به پایگاهی که در اطلاعیه سپاه از آن به عنوان محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و مبدأ برخی عملیات علیه ایران یاد شده است.

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی منتشرشده، عملیات نصر۲ در سه مرحله و علیه مجموعه‌ای از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین و اردن انجام شده است. در این روایت، پایگاه جفیر بحرین، تأسیسات وابسته به ناوگان پنجم دریایی آمریکا و یک پایگاه هوایی در اردن مهم‌ترین اهداف عملیات معرفی شده‌اند.

ابعاد و اهداف عملیات نصر۲؛ ایران کدام پایگاه‌ها را هدف قرار داد؟

همچنین در این اطلاعیه‌ها اعلام شده است که حملات با استفاده از موشک‌ها و پهپاد‌ها انجام شده و مراکز لجستیکی، سامانه‌های راداری، انبار‌های تسلیحاتی، مخازن سوخت و مراکز کنترل تجهیزات بدون سرنشین در فهرست اهداف قرار داشته‌اند.

در مجموع، اطلاعیه‌های منتشرشده عملیات نصر۲ را به عنوان یک اقدام چندمرحله‌ای با هدف پاسخ به حملات آمریکا و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی این کشور در منطقه توصیف می‌کنند. در این روایت، تمرکز عملیات بر مراکزی بوده که از دید سپاه پاسداران نقش پشتیبانی، فرماندهی و عملیاتی برای نیرو‌های آمریکایی داشته‌اند.

 

برچسب ها: وعده صادق ۴ ، مذاکرات ، ایران‌ ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۵۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سلام
چرا موشکی نداریم که بتونه ناوهارو از فاصله دور بزنه . چرا موشک قاره پیما نداریم وقتی میدونیم امریکا ایران رو میزنه .
۰
۰
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Armenia
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
باید موشک هسته ای قاره پیما بسازیم که به شهر های مهم آمریکا برسد و آن ها را نابود و ویران کند دشمن آمریکایی نابود باید شود
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
نیروهای مسلح ما باید تاکتیک حمله را تغییردهند آمریکا منابع آبی و سیلو و....رابمباران می‌کند ما فقط به پایگاه‌های نظامی آمریکا درکویت وبحرین واردن پس لازم هست همکاران عزیزم درنیروهای مسلح منابع آبی کشورهای متخاصم را هدف قراردهند اینگونه تقریبا میشه گفت چشم دربرابر چشم وگرنه بازدارنده نیست مگر شعارما یکی بزنی ده تا میخوری نبود باهمه ملاحظات واسرار نظامی باید بانک اهداف را تغییردهید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فقط موشک دور برد قاره پیما همین
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ساخت بمب اتمی و خروج از ان پی تی اولویت است زمان را هدر ندهید که خسارت بار پشیمان کننده است با شیطان بزرگ جهانخوار امریکای جعلی و شیطان کوچک منطقه خوار اسرائیل جعلی با قویترین سلاحها مثل بمب اتمی باید تعامل کرد نه مذاکره و توافق !
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
وقت ساختن هسته ای .
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا امارات لعنتی را نزدن؟ ارتشی دلاور پیرو خط رهبر
سپاهی دلاور مطیع امر رهبر خدا نگهدارتان
بمیرد بمیرد دشمن خون خوارتان
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
چرا از موشکهای قاره پیما استفاده نمیکنید وخاک امریکارا توبره نمیکنید
۵
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ما باید پیش دستی کنیم و قبل از اینکه اونها بخواهند غلطی بکنند متافعشون رو به آتش بکشیم. خواهشاً قاره پیما بسازیم و خود آمریکا را بزنیم
۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این سازه های برج دیده بانی،قرار گاه تو کار ساخت و ساز هم هست سازهای پیش ساخته طراحی کنید ظرف چند روز جای برج دیده بانی را بگیرند چرا این برج ها دیده بانی طوری طراحی نمیشه که از علاوه بر سطح زیر زمین مدیریت بشه
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