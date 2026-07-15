ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای از حملات پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ساعتی قبل محل استقرار جنگنده‌های اف ۱۸، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

سربازان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، قطعا درس بزرگ و پیام راهبردی رهبر شهید انقلاب برای دشمن را تثبیت خواهند کرد که «دوران بزن در رو» تمام شده و هر اقدامی علیه خاک و آب و آسمان این کشور تاریخی، بدون پاسخ و هزینه متناسب نخواهد ماند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز  نقض عهد و آتش‌بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون ۶ مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه‌ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.

برچسب ها: ارتش ، حملات پهپادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آمریکایی‌های تروریست فقط زبان زور رو خوب می‌فهمند اگر ما با چند موشک سنگین خاک اونهارو هدف قرار می‌دادیم اینقدر بر شرارت اصرار نمیکردن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فورا باید هزاران پهپاد و ریزپرنده‌ ضد نفر را آماده کنیم تا در صورت لزوم به شکل گسترده از آنها علیه تروریست‌های سنتکام استفاده کنیم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
قاره پیما و جنگنده نسل ‌نجم هوشمند باید از چین خریدار شود و با آنها تمامی م
مراکز ساخت سلاح آمریکا و تاسیسات زیر بنایی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
پایگاهی د ر منطقه نباید باقی بماند چه کسی خون بچه های میناب را جواب می‌دهد
هیچ نفتی نباید از منطقه صادر شود اگر قرار هست مردم ما درسختی باشند همه دنیا باید این سختی را تحمل کند
ما برای ۱۰ سال جنگ آماده هستیم اگر کشتی از ما هدف قرار بگیرد هرجا
منافع آمریکا در هر کشوری باشه هدف مشروع هست
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
باید بانک اهداف نظامی تغییرکند به منابع آبی کویت وبحرین واردن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
هر چه زودتر هسته ای بسازید.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تمام منافع آمریکا در منطقه را به آتش بکشید. ناوهای آنها را سرنگون کنید
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اهداف را از کشورهای حاشیه به داخل خاک آمریکا بکشانید و با موشک قاره پیما
اهداف را در خاک آمریکا منهدم نماید
۴
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
درود بر ارتش سرافراز میهن 🌷🌷🌷
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
درود خدا بر ارتش........

ای کاش میشد خود خود خود خاک آمریکا (ریشه) رو بزنید........

موشک قاره پیما و سلاح هسته‌ای و تنگه هرمز ، این سه تا پازل یا جورچین رو تکمیل می‌کنه........
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مگه پایگاهی مونده ؟؟؟؟
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خدا حافظ شما حافظان ایران زمین باشد
۳
۱۵
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