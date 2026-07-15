\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\u00a0\u0635\u062f\u0627\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u06af\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633\u060c \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0648 \u062c\u0632\u0627\u06cc\u0631 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0627 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0627\u0633\u062a\u200c.\n\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0631\u06cc\u0627 \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0622\u062a\u0634 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.