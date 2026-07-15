استانداری هرمزگان اعلام کرد: صداهایی که هر از چند گاهی در بندرعباس، شهرستان‌های ساحلی و جزایر خلیج فارس شنیده می‌شود مرتبط با درگیری در تنگه هرمز است‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - استانداری هرمزگان اعلام کرد: صداهایی که هر از چند گاهی در بندرعباس، شهرستان‌های ساحلی و جزایر خلیج فارس شنیده می‌شود مرتبط با درگیری در تنگه هرمز است‌.

در حال حاضر درگیری در دریا برقرار است و تبادل آتش وجود دارد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس/ انفجار در لارک و کنارک تکذیب شد
شهادت خانواده محیط‌بان حاجی آبادی در حمله ارتش تروریستی آمریکا
شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در جزیره قشم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ای دادو بیداد
۰
۱
پاسخ دادن
‌جنایت آمریکا در حمله به زیرساخت‌ها/ شهادت ۸ شهروند در هرمزگان
شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا‌
جزئیات حملات شب گذشته آمریکا به هرمزگان/ اصابت موشک به ۶ پل
‌محدودیت‌‌ اعزام قطار‌های مسافری ‌از ایستگاه بندرعباس
تشکیل پرونده در خصوص حمله دشمن آمریکایی به یک پست محیط‌بانی حاجی آباد
شهادت دو برادر دارای معلولیت ۱۱ و ۳۲ساله در حملات به بندرعباس
آخرین اخبار
شهادت دو برادر دارای معلولیت ۱۱ و ۳۲ساله در حملات به بندرعباس
جزئیات حملات شب گذشته آمریکا به هرمزگان/ اصابت موشک به ۶ پل
تشکیل پرونده در خصوص حمله دشمن آمریکایی به یک پست محیط‌بانی حاجی آباد
شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا‌
‌محدودیت‌‌ اعزام قطار‌های مسافری ‌از ایستگاه بندرعباس
‌جنایت آمریکا در حمله به زیرساخت‌ها/ شهادت ۸ شهروند در هرمزگان
جزییات حمله به شهرهای هرمزگان؛ یک شهید و تخریب دو پل
صدای انفجار در بخش‌هایی از بندرعباس و قشم شنیده شد/ یک نفر شهید و ۸ نفر زخمی شدند
اصابت موشک آمریکایی در حوالی قشم