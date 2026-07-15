سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره عدم جذب کسری طاهری لژیونر فوتبال کشورمان از سوی سرخپوشان توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره عدم جذب کسری طاهری اظهار کرد: در ابتدا باید با مدیربرنامه بازیکن صحبت شود که ببینیم بازیکن قصد آمدن به تیم پرسپولیس را دارد یا نه! ما مذاکراتی با ایجنت ایرانی کسری طاهری داشتیم و ایشان گفتند که این بازیکن تمایل دارد تا به پرسپولیس بپیوندد و بعد از آن باشگاه نامه‌ای را برای جذب این بازیکن به باشگاه روبین کازان فرستاد. باشگاه روسی مبلغ یک میلیون یورو برای انتقال این بازیکن به پرسپولیس در نظر گرفت که ما پیشنهاد ۷۰۰ الی ۷۵۰ هزار دلاری را دادیم که باشگاه روسی قبول نکرد.

او افزود: برای جذب یک بازیکن چند بحث از جمله مسئله مالی، مدیریت، پزشکی و اینکه بازیکن به فلسفه باشگاه پرسپولیس می‌خورد یا نه! مطرح می شود. تارتار درخواست جذب ۳، ۴ مهاجم جوان را کرده بود. باشگاه پرسپولیس از تارتار خواست که اسم بازیکنان مدنظر خود را به صورت کتبی اعلام کند. همانطور که جذب سرگیف، دنیل گرا و فرزین معامله گری با درخواست اوسمار صورت گرفت. کسری طاهری، شهرآبادی و ۲ مهاجم جوان دیگر در بین گزینه‌های تارتار هستند. ما بعد از اینکه دیدیم برای جذب کسری طاهری باید مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم، یک بازیکن همسطح ایشان مثل شهرآبادی را جذب کردیم. مدیریت و کادر فنی به این جمع بندی رسیدند که کسری طاهری دیگر در بین گزینه‌ها نباشد به خاطر هزینه‌های زیادی که برای جذبش وجود دارد و شهرآبادی را به خدمت بگیریم که این اتفاق افتاد و مبلغ رضایت نامه این بازیکن پرداخت شد و این بازیکن به مدت ۴ سال در اختیار باشگاه قرار گرفت.

خلیلی بیان کرد: زمانی که تیم نساجی برای خرید کسری طاهری اقداماتی را انجام داد دیگر این بازیکن از لیست خرید باشگاه پرسپولیس خارج شد و مذاکراتی با باشگاه نساجی برای اینکه با یکدیگر مراودات در مورد کسری طاهری داشته باشیم انجام نشد و شایعاتی در مورد این بازیکن مطرح شده که صحت ندارد. خیلی از خبر‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود از واقعیت به دور است. یکسری از افراد دارند شایعاتی مطرح می‌کنند که دور از وجدان و اخلاق ورزشی است. هواداران ما باید باهوش باشند، چون بسیاری از خبر‌ها و اتفاقات و مطالبی که در فضای مجازی مطرح می‌شود از واقعیت به دور است. باشگاه پرسپولیس دارد طبق برنامه با درخواست‌هایی که کادر فنی در قبال بازیکنان مدنظرش دارد، پیش می‌رود. هیچ وقت باشگاه پرسپولیس به تنهایی سراغ بازیکنی نمی‌رود و با هماهنگی بین مدیریت و کادر فنی دارد بحث نقل و انتقالاتی باشگاه پیش می‌رود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه چرا کسری طاهری بیان کرده که من کارم با پرسپولیس تمام شده است و از من رونمایی می‌کنند، گفت: بعضی وقت‌ها برخی از مصاحبه‌هایی که بازیکنان انجام می‌دهند خصوصا بازیکنان جوان که هنوز وارد دنیای حرفه‌ای فوتبال نشدند این مسائل را به وجود می‌آورند. چه بهتر است، بازیکنی که هنوز پیوستنش به تیمی صددرصد نشده است و خیالش از این انتقال راحت نشده است، هیچ صحبتی در این باره انجام ندهد تا مسائل حاشیه‌ای پیش نیاید. به هر حال تا وقتی که باشگاه روبین کازان آی تی سی کسری طاهری را برای باشگاه پرسپولیس صادر نمی‌کرد و قراردادی هم منعقد نمی‌شد کسری طاهری بازیکن پرسپولیس نمی‌شد. توافقات با مدیربرنامه اش در تهران کافی نبود تا این بازیکن بتواند به پرسپولیس بپیوندد. حتما فکر می‌کردند که باشگاه روبین کازان با شرایط باشگاه پرسپولیس موافقت کرده است که این اتفاق نیفتاد و علیپور و سرگیف و شهرآبادی را در خط حمله خود داریم و یک مهاجم دیگر هم در لیست خرید مهدی تارتار بود که خواستیم کار را پیش ببریم. تارتار در بقیه پست‌ها دارد گزینه‌ها را بررسی می‌کند و هر بازیکنی که مورد نیاز بود به باشگاه اعلام می‌کند تا مدیریت باشگاه برای خرید بازیکن مدنظر تارتار اقدامات لازم را انجام بدهد.

خلیلی اظهار کرد: بعضی‌ها گفتند که اسپانسر باشگاه پرسپولیس برای ما محدودیت مالی ایجاد کرده است که این موضوع صحت ندارد. آقای احمدی مالک باشگاه زحمات زیادی برای باشگاه کشیده‌اند و همیشه حامی پرسپولیس بودند و هیچ محدودیت مالی وجود ندارد. برای جذب بازیکن باید مبلغی را در نظر بگیرید که این بازیکن از لحاظ فنی ارزش خرید داشته باشد و حتی برای فروشش هم توجیه مالی داشته باشید به خاطر همین باشگاه پرسپولیس با حساسیت زیادی زیر نظر کادر فنی اقدام به جذب بازیکن می‌کند. ان شا الله بتوانیم امسال اسکواد کاملی داشته باشیم و در هیچ پستی نقضی نباشد و بازیکنان با جنگندگی و دوندگی زیاد امسال بتوانند خواست هوادار که همانا قهرمانی هست را دست پیدا کنند.

او درباره اینکه بعد از اینکه جذب کسری طاهری منتفی شد، قرارداد علیپور را تمدید کردید، گفت: نه، ما قبل از جام جهانی هم با علیپور مذاکره کرده بودیم و قرار بود علیپور زودتر قراردادش را تمدید کند. وقتی جذب کسری طاهری منتفی و از لیست خرید ما خارج شد، مدیریت باشگاه برای جذب شهرآبادی اقدام کرد و علیپور هم در آستانه امضای قراردادش بود.

خلیلی درباره اینکه باشگاه پرسپولیس دیگر خریدی در پست مهاجم نخواهد داشت، گفت: در حال حاضر تمرکز مهدی تارتار بر روی خرید در پست‌های دیگر از جمله دفاع وسط و هافبک میانی هست، که بتواند اسکواد تیم را کامل کند. خدا را شکر ما نفرات خوب و باانگیزه‌ای در تیم خود داریم و نفراتی که جذب شدند با نظر تارتار بوده است. البته تیکدری در لیست خرید اوسمار بوده است، که جذب شد و وقتی تارتار به پرسپولیس آمد از خرید تیکدری خوشحال شد، چون همه می‌دانند که تیکدری بازیکن با کیفیتی هست و جزو ۵ هافبک برتر فوتبال کشورمان بود که ما جذبش کردیم. مذاکراتی که با اسکوچیچ هم داشتیم از خرید تیکدری خوشحال بود و او می‌گفت که این بازیکن باکیفیتی است. بعد از آن که تارتار به پرسپولیس آمد براساس لیست این مربی پیش رفتیم و پس از آن هم با نظر کادر فنی بازیکن می‌گیریم. ان شا الله بتوانیم درخواست‌های تارتار را انجام بدهیم تا با یک اسکواد کامل وارد لیگ شویم. بحث نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس تمام نشده است و در آینده نیز از خرید‌های جدیدمان رونمایی خواهیم کرد.

خلیلی درباره اینکه خبری از بمب نقل و انتقالاتی وجود دارد، گفت: ما اهل بمب ترکاندن نیستیم و بیشتر باشگاه سعی دارد با جلساتی که با تارتار دارد خرید‌های معقولی انجام بدهد و خرید‌های هیجانی و احساسی صورت نگیرد و سعی کنیم که بازیکنانی بگیریم که به فلسفه باشگاه پرسپولیس بخورند. به هر حال هر بازیکنی نمی‌تواند به فرم تاکنیکی تارتار و فلسفه باشگاه بخورد و سرمربی تیم وسواس خاصی در خرید بازیکن دارد تا بتواند در ادامه کمک حال تیم پرسپولیس باشد.