باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابوالفضل جلالی بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس درباره پیوستنش به سرخپوشان اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در باشگاه بزرگ پرسپولیس هستم و امیدوارم با تلاش و تمرکز کامل و دور از حاشیه بتوانم تمام تعهداتی که نسبت به باشگاه دارم، انجام بدهم و با عملکرد خوبم دل‌شان را شاد کنم. من قراردادم با باشگاه سابقم تمام شده بود و از سوی باشگاه بزرگ پرسپولیس پیشنهادی رسید. من پیشنهادم را بررسی کردم و از آنجا که با منطق و حرفه‌ای تصمیم می‌گیرم، با مشورت‌هایی که داشتم و با قلبم به باشگاه بزرگ پرسپولیس آمدم و قراردادم را امضا کردم.

او با قدردانی از حمایت پرسپولیسی‌ها عنوان کرد: جا دارد از هواداران بزرگ پرسپولیس تشکر کنم که در این یک هفته که قرارداد بستم، خیلی حمایتم کردند. این وظیفه من را دوچندان می‌کند و من سعی می‌کنم دور از حاشیه باشم و تمرکز کامل داشته باشم و با تمرین و تلاش زیاد بهترین عملکرد را ارائه بدهم و جواب محبت‌هایی که به من دارند، بدهم.

جلالی افزود: یک تشکر ویژه از بازیکنان پرسپولیس و هم‌تیمی‌هایم می‌کنم. من روز اولی که رفتم، انتظار نداشتم، آن قدر با من صمیمی باشند، اما خدا را شکر از روز اول همه از بزرگ تا کوچک خیلی خوب با من رفتار کردند و جو طوری بود که انگار چند سال است کنار هم هستیم. اصلا احساس نکردم جلسه اولم است و این موضوع خیلی خوشحالم کرد. خیلی خوشحالم کنار این بچه‌ها هستم. همه بازیکنان در این چند روز با جان و دل تمرین می‌کنند و با افتخار کنارشان هستم و انشالله بتوانیم یک فصل خیلی خوب را کنار هم رقم بزنیم.

جلالی درباره انگیزه اش برای بازی در تیم پرسپولیس اظهار کرد: هواداران در فضای مجازی خیلی حمایت کردند. فکر نمی‌کردم به این شدت حمایت کنند، اما این حمایتی که داشتد، وظیفه من را دوچندان می‌کند. وقتی به باشگاه بزرگی می‌آیید، هوادار توقع دارد. من به نوبه خودم می‌توانم این قول را بدهم که جنگجو باشیم، خوب بازی کنیم. نتیجه دست خداست، اما ما تلاشش را می‌کنیم تا چیزی را که لایقش هستیم، به دست بیاوریم.

او با اشاره به اینکه تنها هم پستی او فعلا وحید امیری، در مورد تستی بودن حضور امیری گفت: من در جریان نیستم، اما او یک بازیکن حرفه‌ای است. من در تیم ملی هم با ایشان بودم. از نظیر شخصیت هم که حرف ندارند. نزدیک ۳۹ ساله است، اما با بدن آماده و حرفه‌ای تمرین می‌کند. اگر زمان حضورمان ساعت ۴ باشد، آقا وحید ساعت ۳:۳۰ آنجاست و می‌تواند خیلی کمک کند، چون در هر تیمی باید بازیکن بزرگی مثل آقا وحید باشد.

ابوالفضل جلالی با اشاره به تجربه حضور در دربی توضیح داد: فینال جام حذفی سخت بود. امید عالیشاه چه گلی هم زد. برای آقا امید هم آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی زحمت کشیده و افتخارات زیادی داشته و ان شالله هر جا هست، موفق باشد.

این بازیکن در مورد نحوه حضور در تیم سایپا هم گفت: من به جوانان سایپا آمدم و به امید‌ها رسیدم. در امید‌ها یک بازی دوستانه با بزرگسالان داشتیم که آن زمان سرمربی بزرگسالان، علی آقا دایی بود. ایشان از من خوشش آمد و از روز بعد به تیم بزرگسالان ملحق شدم. اولین بار علی دایی به من بازی داد که از همین جا تشکر می‌کنم. ایشان اسطوره ایران و جهان است و من هیچ وقت لطف‌شان را فراموش نمی‌کنم و حتی با برادرشان محمد دایی در تماس هستم و همیشه جویای احوال‌شان هستم. پس از آن ابراهیم صادقی به من بازی داد که تشکر می‌کنم به من اعتماد کرد و باعث شد بیشتر دیده شوم و به تیم ملی هم برسم.