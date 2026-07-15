ترامپ ادعا کرد: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور تروریست آمریکا بامداد چهارشنبه بار دیگر تهدیدها دربارۀ حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی در ایران را تکرار کرد.

ترامپ ادعا کرد: ما به‌شدت به ایران ضربه می‌زنیم. حملات به ایران تا زمانی که من بگویم دیگر بس است، ادامه خواهد داشت‌. ما امشب، فردا و پس‌فردا به‌شدت به ایران حمله خواهیم کرد. در مرحلۀ آخر، نیروگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار خواهیم داد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا روز سه‌شنبه با ایران مذاکره کرد، اظهار داشت:‌ ما به ایرانی‌ها گفتیم که باید به توافق برسند، در غیر این صورت چیزی برایشان باقی نخواهد ماند.

او در پاسخ به این سوال که آیا انجام یک عملیات زمینی محدود را منتفی می‌دانید؟ گفت «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است.»

برچسب ها: ترامپ ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران هم باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا حمله کند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ای بابا هر روز دارید با روان ما بازی میکنید این چه وضعیه
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۲۵ تير ۱۴۰۵
چه الکی الکی زندگیمون نابود شدا دیدی اقای تایید کننده کامنت
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
بنده از حملات شدید به پایگاه ارتش تروریست آمریکا در بحرین استقبال می کنم
بنده از حملات موشکی به پایگاه‌ تروریست های آمریکا در اردن استقبال می کنم.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۵ تير ۱۴۰۵
ایران باید به طور مستقیم، علنی و شکار به بیمارستان های در شهرهای مختلف آمریکا کند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
تا ترامپ را در آمریکا ترور نکنید، دست‌بردار نیستند
۱۵:۴۱ ۲۵ تير ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۵ - تیر - ۱۴۰۵
تا ترامپ را در آمریکا ترور نکنید، دست‌بردار نیستند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تصاویر کارخانه آب معدنی دهلران پس از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی + فیلم

پهپاد متجاوز «لوکاس» در آسمان بندرعباس توسط پدافند سپاه منهدم شد
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار دست کار است.
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد که دست انگلیس جنایتکار دست کار است.
۵
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
در مقابل چنین دشمنان ظالم و ویرانگری یا باید شاهد نابودی کشور و ملت بود و یا سلاح دفاعی متناسب با دشمن درست کرد چرا عمو پوتینتون و شی به ایران کمک نمیکنند تا چنین توازنی ایجاد شود. و تمام جنگها خاتمه یابد
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آقا یا دفاع کنید
یا به مذاکره برگردید

جنوب نابود شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۵
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۲۵ تير ۱۴۰۵
باید انتقام شهیدان رو بگیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار حملات جدیدی علیه ایران آغاز کردند
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز؛ گره‌ای که آمریکا نمی‌تواند به میل خود باز کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جزئیات پاسخ نیرو‌های مسلح به تجاوز دشمن آمریکایی از روی نقشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خبرنگار آمریکایی: ایران باعث سقوط ترامپ و حزبش می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مجروحیت بیش از ۲۶۰ ایرانی در حملات آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بیشتر آمریکایی‌ها انتظار دارند جنگ با ایران طولانی شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مجتمع پدافند هوایی پاتریوت و سکوهای پرتاب موشک‌های‌ مارس آمریکا منهدم شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا در پی تنش‌های منطقه‌ای
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تصاویر لحظه شلیک موشک‌های سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جزئیات حمله آمریکا به پادگان نیروی زمینی ارتش / ۷ نفر شهید شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جنایت آمریکا در پادگان بمپور؛ ۷ شهید و چندین مجروح در حمله موشکی به آسایشگاه نیروهای ارتش + جزئیات کامل و واکنش رسمی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
باید زمینی به آمریکا حمله کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حمله آمریکا به یک پادگان ارتش در ایرانشهر + آمار شهدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حمله مجدد آمریکای تروریست به برج مراقبت ترافیک دریایی چابهار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ایران به کدام یک از پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله کرد؟ + اینفوگرافیک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اعتراف ان‌بی‌سی: هزینه جنگ علیه ایران ۱۰۰ میلیارد دلار، ۳ برابر بیشتر از آخرین تخمین پنتاگون است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدورانشان هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
رئیس‌جمهور احمق آمریکا جنایتکاراز یک طرف بر ادامه گفت‌و‌گو تأکید می‌کند و از سوی دیگر ایران را تهدید می‌کند. به این فرد فاسد اپستینی باید گفت گویا صدای غرش موشک‌های ما را فراموش کرده است که خلیج‌فارس را به جهنم سربازانش تبدیل خواهیم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جنایتکار تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرد پس دیگر حق حرف زدن در مورد توافق را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
نامه ایران به شورای امنیت در پی حملات آمریکا و نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد/ باز هم غلط و اشتباه است چون به خاطر که شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
نتیجه مذاکره ...و... با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در اسلام آباد پاکستان و... شهادت یک پاسدار نیروی دریایی سپاه در پی تجاوز تروریستی آمریکا به ماهشهر
دو مقر نظامی در استان بوشهر مورد حمله بامدادی دشمن قرار گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند
نتانیاهو نیاید زنده بماند
شیطان بزرگ باید از منطقه برود
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایت خود در حمله به انبار گندم در هویزه ای
۲۰:۲۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایت خود در حمله به انبار گندم در هویزه ایران را انکار کرد
Iran (Islamic Republic of)
اعلام وقوع انفجارهای مهیب در کویت مقر تروریست‌های
۲۰:۲۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اعلام وقوع انفجارهای مهیب در کویت مقر تروریست‌های آمریکایی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
شهر «مکه» سپر حفاظتی نیروهای متجاوز تروریست های آمریکایی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
سفیر سابق آمریکا: حمله به زیرساخت‌های ایران راه‌حل بحران نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
۲ انفجار بزرگ در کویت | چندین انفجار در اربیل عراق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ در تنگه هرمز نقش «دزد دریایی» را بازی می‌کند | او تنها به «طوطی روی شانه، پای چوبی و چشم‌بند» نیاز دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تصاویر انهدام پهپاد آمریکایی «لوکاس» در آسمان بندرعباس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
ما از ابتدا اعتمادی به آمریکا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به اروپا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به انگلیس نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به مذاکره نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به برجام نداشتیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تصاویر کارخانه آب معدنی دهلران پس از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی + فیلم

پهپاد متجاوز «لوکاس» در آسمان بندرعباس توسط پدافند سپاه منهدم شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تشدید نگرانی درباره تأمین کالا در آمریکا در پی جنگ علیه ایران
پهپاد آمریکایی «لوکاس» در بندرعباس منهدم شد + عکس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ: ایران باید به میز مذاکره برگردد!
ترامپ ادعا کرد: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدورانشان هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
الاغ در خواب بیند هندوانه
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
هیچ نیرویی جرأت ورود به سواحل ایران را ندارد جنایت های آمریکا و ترامپ را هم بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا انتقام می گیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حمله پهپادی به مرکز نظامی وزارت دفاع در اصفهان توسط اسرائیل 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت ایران بوده است.
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
جنایت جنگی آمریکا به خانواده محیط زیست رسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تصاویر ماهواره‌ای از انهدام تاسیسات آمریکا در بندر عبدالله کویت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فشار ترامپ بر مدیران نظامی آمریکا برای افزایش تولید تسلیحات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
به‌زودی دولایه از مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی را قصاص می‌کنیم/ مردم خود را برای تحمل شرایط سخت آماده کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تردد از مسیر آمریکایی تنگه هرمز به صفر رسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها در رسانه های اعتراف و اعلام کرده است که ناتو تسلیحات مورد نیاز داعش را تامین می کند.
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
عراقی ها خودشان مقصر اصلی هستند
به خاطر که حضور نظامی آمریکا و انگلیس از سال 2003 تاکنون در عراق غیر قانونی است و هم نقض قوانین المللی بوده است.
آمریکا و انگلیس و مزدورانشان همچنان حامی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی هستند.
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