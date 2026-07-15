باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور تروریست آمریکا بامداد چهارشنبه بار دیگر تهدیدها دربارۀ حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیرنظامی در ایران را تکرار کرد.

ترامپ ادعا کرد: ما به‌شدت به ایران ضربه می‌زنیم. حملات به ایران تا زمانی که من بگویم دیگر بس است، ادامه خواهد داشت‌. ما امشب، فردا و پس‌فردا به‌شدت به ایران حمله خواهیم کرد. در مرحلۀ آخر، نیروگاه‌ها و پل‌ها را هدف قرار خواهیم داد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا روز سه‌شنبه با ایران مذاکره کرد، اظهار داشت:‌ ما به ایرانی‌ها گفتیم که باید به توافق برسند، در غیر این صورت چیزی برایشان باقی نخواهد ماند.

او در پاسخ به این سوال که آیا انجام یک عملیات زمینی محدود را منتفی می‌دانید؟ گفت «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است.»