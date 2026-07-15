باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیمهای ملی آرژانتین و انگلیس در یکی از حساسترین و جذابترین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه مرسدس بنز (آتلانتا) به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تقابل این ۲ تیم یادآور جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک است که دیگو مارادونا با ۲ گل افسانهای خود، یکی با «دست خدا» و دیگری با «گل قرن»، انگلیس را شکست داد و آرژانتین را به سمت قهرمانی هدایت کرد. مارادونا بعدها گفت که این پیروزی برای او و ملت آرژانتین، انتقامی نمادین از شکست جنگ فالکلند ۱۹۸۲ بود.
تیم ملی انگلیس با برد برابر تیمهای کرواسی و پاناما و تساوی برابر تیم غنا توانست به عنوان صدرنشین گروه L به مرحله حذفی برسد. سه شیرها با درخشش «هری کین» توانستند از سد تیم جمهوری کنگو عبور کنند و به مرحله یک هشتم نهایی برسند. البته بازی برابر مکزیک، یکی از سختترین بازیهایی بود که یک تیم مدعی در این جام میتوانست انجام دهد. در جهنم آزتکا، جود بلینگام نقش منجی را ایفا کرد تا شاگردان توخل به جمع ۸ تیم برتر جام برسند. انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی توانست با درخشش «جود بلینگام» برابر تیم نروژ به برتری دست یابد و به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی ملحق شود.
تیم ملی انگلیس با نسل طلایی تحت هدایت توماس توخل، به دنبال اولین فینال از سال ۱۹۶۶ و پایان دادن به ۶۰ سال انتظار برای قهرمانی است، اما این تیم کار سختی مقابل لیونل مسی و یارانش پیش رو دارد.
در آن طرف، تیم ملی آرژانتین با هتتریک مسی برابر الجزایر، بریس مسی مقابل اتریش و در نهایت گل زیبای این بازیکن مقابل اردن، با ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی رسید. البته آلبی سلسته برابر تیمهای کیپ ورد و مصر در مراحل بعدی جام جهانی به مشکل برخورد کرد، اما با درخشش مسی توانستند از سد این ۲ حریف سختکوش خود عبور کنند و به مرحله یک چهارم نهایی رسیدند. همچنین تیم ملی سوئیس هم مثل حریفان قبلی، آرژانتین را به دردسر انداخت، اما اخراج ناشی از حماقت بریل امبولو، روحی تازه در کالبدِ آرژانتینِ خسته دمید و این تیم با سوپرگل خولیان آلوارز همراه با گل لائوتارو، نسخه سوئیس را پیچید و دوباره به نیمهنهایی راه پیدا کرد.
تیم ملی آرژانتین به عنوان قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ با رهبری لیونل مسی و نسل طلایی خود، به دنبال بردن تیم ملی انگلیس است، تا برای دومین بار متوالی به فینال جام جهانی راه یابد و از عنوان قهرمانی اش در این رقابتها دفاع کند.
لیونل مسی همچنان رهبر اصلی آرژانتین است. او تاکنون ۸ گل به ثمر رسانده و در کنار کیلیان امباپه بهترین گلزن مسابقات محسوب میشود. مسی علاوه بر گلزنی، در دیدار مرحله قبل برابر سوئیس نیز یک پاس گل ثبت کرد تا بار دیگر نقش تعیینکننده خود را نشان دهد. در آن طرف، هری کین و جود بلینگام از عوامل اصلی موفقیت انگلیس در جام جهانی هستند و این ۲ بازیکن هر کدام ۶ گل به ثمر رساندهاند و برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، ۲ بازیکن از یک تیم موفق شدهاند در یک دوره مسابقات حداقل ۶ گل به ثبت برسانند. همچنین حضور احتمالی کین در این مسابقه، او را با ۱۲۱ بازی ملی به رکورددار تعداد بازی میان بازیکنان غیر دروازهبان انگلیس تبدیل خواهد کرد.
شاگردان لیونل اسکالونی در چهار مسابقه اخیر خود دقیقاً سه گل به ثمر رساندهاند و با ۱۷ گل، بهترین خط حمله جام را در اختیار دارند. آنها تنها یک گل دیگر نیاز دارند تا رکورد بیشترین گل زده تاریخ خود در یک دوره جام جهانی را تکرار کنند.
این دیدار، ششمین تقابل انگلیس و آرژانتین در تاریخ جام جهانی خواهد بود. در تقابلهای جام جهانی، انگلیس با ۳ پیروزی در برابر ۲ برد آرژانتین برتری دارد.
مشهورترین رویاروییهای دو تیم در جام جهانی شامل پیروزی جنجالی انگلیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۱۹۶۶، دیدار خاطرهانگیز جام جهانی ۱۹۸۶ با گل معروف «دست خدا» دیگو مارادونا، و نبرد دراماتیک مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۸ است.
تقابل در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه نیز با اخراج دیوید بکام و شکست انگلیس در ضربات پنالتی، به یکی از تلخترین خاطرات سهشیرها تبدیل شد. در سال ۲۰۰۲، انگلیس انتقام گرفت و آرژانتین را در مرحله گروهی شکست داد، اما این بار، نبرد در حساسترین مرحله ممکن، یعنی نیمهنهایی، رقم خواهد خورد.
آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی جهان، با ثبت ۶ پیروزی متوالی و بدون از دست دادن حتی یک امتیاز، راهی مرحله نیمهنهایی شده است. این تیم با ۱۷ گل بهترین خط حمله جام جهانی ۲۰۲۶ را در اختیار دارد. همچنین آلبی سلسته پیش از این هربار که به نیمهنهایی جام جهانی رسیده، موفق به صعود به فینال شده است. علاوه بر این، انگلیس در پنج دیدار اخیر خود مقابل آرژانتین در ۹۰ دقیقه شکست نخورده است.
به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم میتواند برنده بازی امشب شود و به مصاف تیم اسپانیا در فینال جام جهانی برود.