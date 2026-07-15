باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب پویا لطیفی فر هافبک تیم فوتبال گل گهر سیرجان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس در بازار  نقل و انتقالات فعال بوده  است و تاکنون چند بازیکن از جمله مهدی  تیکدری،  مجید عیدی، پویا شهرآبادی و ابوالفضل جلالی را به خدمت گرفته است. سرخپوشان پایتخت به دنبال تقویت خط هافبک خود هستند به همین خاطر مدیران باشگاه با نظر مهدی تارتار مذاکراتی با پویا لطیفی فر هافبک گل گهر سیرجان داشته اند تا در صورت توافق نهایی این بازیکن را به خدمت بگیرند. 

اگر مذاکرات به نتیجه برسد و توافقات نهایی حاصل شود، لطیفی‌فر به‌زودی با امضای قرارداد رسمی، پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد تا چهارمین خرید پرسپولیس هم از تیم گل گهر سیرجان باشد. 

البته گفته می شود باشگاه گل گهر سیرجان طی نامه رسمی به باشگاه پرسپولیس خواهان معاوضه لطیفی فر با امیر رفیعی دروازه بان جوان سرخپوشان شده است و باید دید این معاوضه صورت می گیرد یا نه! 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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