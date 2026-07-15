باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می‌شود علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال مدنظر باشگاه پرسپولیس است، اما این خبر تکذیب شد.

طبق اعلام یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس، تاکنون هیچ مذاکره مستقیمی مابین علیرضا جهانبخش و باشگاه پرسپولیس صورت نگرفته است. همچنین این بازیکن در لیست خرید مهدی تارتار نیست و تمرکز اصلی باشگاه بر روی جذب بازیکنان زیر ۳۰ سال است.

️ اگرچه جهانبخش خود نیز تمایل زیادی به پرسپولیسی شدن دارد و احتمالا تا هفته آینده در ایران حضور خواهد داشت تا شاید بخت و اقبال به روی کرد و سرخپوش شود.