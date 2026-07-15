دادستان بافت، بر تسریع در تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی و رسوبی، رفع موانع پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح شیخ‌زاهدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت، در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه برای ساماندهی اموال توقیفی و تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی، به همراه فرمانده انتظامی این شهرستان و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از پارکینگ امین گستر بازدید کرد.

در این بازدید، وضعیت خودرو‌های توقیفی و رسوبی، نحوه نگهداری وسایل نقلیه، روند رسیدگی به پرونده‌ها و موانع موجود در فرآیند تعیین تکلیف خودرو‌ها به‌صورت میدانی بررسی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافت با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، اظهار کرد: تعیین تکلیف به‌موقع خودرو‌های رسوبی، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق مالکان، نقش مهمی در کاهش حجم خودرو‌های انباشته در پارکینگ‌ها، افزایش بهره‌وری و اجرای دقیق قانون دارد.

شیخ‌زاهدی افزود: همه دستگاه‌های مرتبط باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تقویت هماهنگی میان دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کرده و از انباشت خودرو‌های توقیفی جلوگیری کنند.

در پایان این بازدید، پس از بررسی پرونده‌های دارای اولویت، دستورات لازم برای رفع موانع موجود و تسریع در فرآیند قانونی تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی صادر شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری استان کرمان

برچسب ها: خودروهای توقیفی ، دادگستری کرمان
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