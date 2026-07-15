باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ فاریابی، فرمانده انتظامی شهرستان منوجان، از کشف ۴۱ کیلوگرم مواد مخدر و تعدادی مهمات جنگی در عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

وی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر منوجان پس از اطلاع از ورود محموله‌ای از مواد مخدر صنعتی به حوزه استحفاظی شهرستان، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان منوجان افزود: مأموران در یک عملیات ضربتی، خودروی حامل مواد مخدر را در محور قلعه‌گنج ـ منوجان متوقف کردند.

فاریابی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۴۰ کیلوگرم شیشه، یک کیلوگرم هروئین و ۸۰ فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، اجازه جولان به قاچاقچیان مواد مخدر را نخواهد داد و با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش شهروندان، قاطعانه برخورد می‌کند.

منبع: پلیس کرمان