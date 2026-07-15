باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای مهم خطاب به مردم کویت اعلام کرد: مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت و آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا و سکوهای پرتاب موشک هایمارس در کویت منهدم شدند.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم شریف و کریم کویت؛ بیش از چهار ماه پیش، ارتش کودک‌کش شیطان بزرگ آمریکا با به شهادت رساندن رهبر بزرگ اسلامی و مرجع تقلید بی نظیر حضرت امام خامنه‌ای رحمت الله و کشتار و قطعه قطعه کردن ۱۶۸ کودک و دانش آموز مدرسه میناب، جنگی را علیه ما آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و مبدا بسیاری از تجاوزات در این جنگ پایگاه های نیروهای اشغالگر آمریکایی در خاک مقدس کویت است.

در ادامه این تجاوزات شب گذشته، متجاوزان آمریکایی چند پایگاه در جنوب ایران را هدف قرار دادند از جمله از روی عجز و قصاوت یک انبار خرید گندم از کشاورزان در شهر هویزه خوزستان و کارخانه آب معدنی در دهلران ایلام را بمباران کردند

در پاسخ به این تجاوزهای دشمن رزمندگان نیروی زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا رسول‌الله (ص) مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های های‌مارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده و منهدم و در هم کوبیدند.

شما به خوبی می دانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم، بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم. این عملیات پاسخ به جنایتکاران آمریکایی بود و انتظار از شما ملت مسلمان و کریم این است که این کودک‌کشان اشغالگر را از خاک خود بیرون بریزید، خاک پاک سرزمین کویت نمی‌باید در اشغال جنایتکارانی باشد که تنها طی دو سال گذشته هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک را در غزه قهرمان به شهادت رساندند و فاجعه مدرسه میناب را مرتکب شدند.

انتظار داریم هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی متجاوز و رهایی سرزمین‌های اسلامی از پایگاه اشغالگران آمریکایی از دست ندهید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ