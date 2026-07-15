جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از افزایش ۴۰ درصدی سطح زیر کشت ذرت نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تاکنون ۶۲۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت ذرت اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از افزایش ۴۰ درصدی سطح زیر کشت ذرت در این شهرستان نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: تا کنون ۶۲۰۰ هکتار از اراضی به کشت ذرت اختصاص یافته است.
او با اشاره به اینکه سال گذشته سطح زیر کشت ذرت ۴۴۰۰ هکتار بوده است، افزود: پیش بینی میشود امسال سطح زیر کشت تا ۸۲۰۰ هکتار نیز افزایش یابد.
میرزایی با تاکید بر اینکه عمدهی کشت ذرت در شهرستان شیراز به ارقام علوفهای اختصاص دارد، تصریح کرد: عملیات کاشت مکانیزه ذرت تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت.
به گفته او؛ میانگین عملکرد مزارع ذرت علوفهای ۶۵ تن در هر هکتار است که با این احتساب، پیش بینی برداشت بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول میشود.
میرزایی؛ ترسالی، نیاز شدید دامداران شهرستان به علوفه، افزایش قیمت این محصول و کوتاه بودن دورهی کشت تا برداشت ذرت را از مهمترین دلایل افزایش سطح زیر کشت ذرت در سال زراعی جاری عنوان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با بیان اینکه ذرت از جمله محصولات پُر آب بر است، اظهار کرد: به دلیل اهمیت و نقش مهم ذرت علوفهای در تامین نیاز واحدهای دامپروری، کشت ذرت گریز ناپذیر است؛ اما به جهت مدیریت بهینهی آب مصرفی در این مزارع، طرحها و برنامههای مختلفی در حال ترویج و توسعه است.
او در ادامه به اقدامات و برنامههایی همچون ترویج و کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت، استفاده از ارقام زودرس و میان رس برای کاهش مصرف آب در مزارع ذرت، اشاره کرد و به تشریح اهمیت آن پرداخت.
شهرستان شیراز با تولید سالانه ۱۱۳ هزار تن شیر خام و سهم ۱۲ درصدی از تولید استان فارس حائز رتبه ۲ تولید این محصول است و در تولید گوشت قرمز با تولید حدود ۴ هزار تن سالانه و سهم ۶ درصدی از کل تولید استان فارس رتبه ۳ استانی را به خود اختصاص داده است؛ به همین جهت تامین نیار واحدهای دامپروری به ذرت علوفهای از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منبع: جهاد کشاورزی فارس