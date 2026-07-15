سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده شد.

 متن اطلاعیه شماره ۱۱ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم حماسه آفرین ایران اسلامی که با حضور آگاهانه و شجاعانه در میدان و خلق صحنه های افتخارآمیز و بی سابقه در تاریخ دنیا را شگفت زده کرده و به جنبش واداشته اید.

فرزندان غیور شما در سپاه و بسیج با توکل به خدای متعال و دلگرم از حضور و دعاهای خالصانه شما با گام های استوار، پیروزمندانه میادین نبرد را مدیریت و خفت و خواری را به شیطان بزرگ تحمیل می کنند.

دشمن آمریکایی که شب های گذشته به بهانه اصابت کشتی های متخلف به پایگاه های ما حمله می کرد، دیشب هم که هیچ کشتی جرات تخلف و همراهی با آمریکا را نکرد و طبیعتا اصابتی هم نبود، برای پنهان کردن شکست و ناتوانی خود تعدادی از پایگاه های ساحلی و نقاطی در استان های جنوبی کشور را هدف موشکهای کروز و بمب جنگنده های خود قرار داد که رزمندگان مقتدر اسلام با پاسخ های کوبنده متجاوزان را تنبیه و سرکوب کردند.

در موج چهارم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع)، KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده و منهدم شد.

عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و تنگه هرمز تا پایان شرارت های آمریکا بسته خواهد ماند.

و ما النصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۲۶ تير ۱۴۰۵
سلام به لانچری های غیور بلندیهای جولان را فراموش نکنید سید جان بزن که خوب می زنی خدا قوت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
دلاورمردان سپاه و ارتش از صمیم قلب برایتان سلامتی و عزت و پیروزی را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می کنیم. خداوند یاور شما و خانواده های صبورتان باشد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
کویت را بسپارید به مقاومت عراق تا زمینی نابودش کنند.
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