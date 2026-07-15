ارتش اعلام کرد که در پاسخ به تکرار تجاوز دشمن، در مرحله هشتم عملیات صاعقه مجددا مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به تکرار تجاوز دشمن، در مرحله هشتم عملیات صاعقه بامداد امروز (چهارشنبه) مجددا مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.

 در این اطلاعیه آمده است: به دنبال تکرار حملات وحشیانه دشمن بدعهد، بامداد امروز (چهارشنبه) مرحله هشتم عملیات صاعقه با موج جدیدی از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه اجرا شد و محل استقرار جنگنده‌های اف ۱۸ و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، برای دومین بار، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.

ارتش در این اطلاعیه تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، دانش و آمادگی نیروهای خود، از امنیت و تمامیت ارضی کشور با قاطعیت دفاع خواهد کرد و هیچ تهدیدی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. قدرت دفاعی ما برای آغاز هیچ جنگی نیست، اما برای صیانت از استقلال و تمامیت ارضی ایران، اراده‌ای استوار و عزمی خلل‌ناپذیر داریم.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا
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