باشگاه خبرنگاران جوان - عباس محسنی با تبریک فرارسیدن هفته تامین اجتماعی گفت: بیمه شدگان، سرمایه اصلی تامین اجتماعی هستند و کارکنان شریف، متعهد و توانمند این سازمان با تمام توان به دنبال ارایه خدمات مطلوب به جامعه هدف می‌باشند.

او با تشریح گوشه‌ای از خدمات مدیریت درمان فارس در حوزه گسترش زیرساخت‌ها گفت: عملیات کلنگ زنی، پیشرفت پروژه‌های عمرانی و بهره برداری از مراکز درمانی در بخش درمان مستقیم در حال انجام است.

محسنی از اجرای سیاست خدمت پایدار در مدیریت درمان فارس خبر داد و افزود: در ایام جنگ تحمیلی، خدمات منسجم و اثربخشی در بخش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم ارایه شد که از آن جمله می‌توان به پایداری زیرساخت‌های الکترونیکی و ارتقا سطح خدمات درمانی در مراکز ملکی از جمله بیمارستان شهید دکتر بهشتی اشاره کرد که نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

مدیردرمان تامین اجتماعی فارس با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور گسترش زیرساخت‌های درمانی گفت: با پیگیری مدیریت درمان فارس و همکاری اداره کل تامین اجتماعی استان، تعدادی زمین در شهر صدرا به منظور احداث درمانگاه تامین اجتماعی در دست بررسی کارشناسی است و عملیات اجرایی آن با اخذ مجوز‌های لازم آغاز می‌شود.

محسنی با تقدیر از نگاه مثبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با اخذ مجوز پایان کار بیمارستان شهید دکتر بهشتی، تعداد ۲۰ تخت به همراه بخش‌های پشتیبانی، اداری و درمانی به این مرکز درمانی افزوده خواهد شد. مراحل اداری اخذ این مجوز برای مدت پنج سال با وقفه رو‌به‌رو شده بود که با مساعدت‌های ویژه مدیرعامل سازمان و هئیت مدیره محقق شد.

به گفته مدیردرمان تامین اجتماعی فارس، شیفت عصر درمانگاه الحاقی بیمارستان شهید دکتر بهشتی با حضور تیم مجربی از پزشکان متخصص، عمومی و کادر درمان به طور کامل راه اندازی شده و در حال ارایه خدمات است.

محسنی با اشاره به تلاش مدیریت درمان فارس به منظور ارایه خدمات شایسته به خانواده بزرگ تامین اجتماعی گفت: طی سال گذشته، مجوزی با موضوع تخریب و ساخت همزمان پلی کلینیک شهید رضایی ارایه شد که این امر باعث نارضایتی همکاران و ایجاد اخلال در خدمت رسانی شده بود. به همین دلیل با حمایت مدیران ارشد تامین اجتماعی مقرر شد خدمات کنونی درمانگاه شهید رضایی به صورت موقت در یک مکان استیجاری تا پایان عملیات عمرانی ارایه شود.

مدیردرمان تامین اجتماعی فارس در بخش دیگری از سخنانش از ارتقا سطح خدمات مکانیزه به بیمه شدگان خبر داد و افزود: ارایه خدمات هوشمند در فضای مجازی به موازات توسعه خدمات حضوری نقش موثری در تسهیل امور بیمه شدگان دارد. در همین راستا بیمه شدگان دیگر نیازی به طی مسافت طولانی برای تایید دارو ندارند و در نقاط مختلف استان می‌توانند از خدمات حضوری و مجازی مدیریت درمان بهره‌مند شوند.

مدیردرمان تامین اجتماعی فارس افزود: با وجود مشکلاتی که در زمینه ارایه خدمات فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی وجود داشت، این خدمت با قوت ارایه شد.

محسنی در بخش پایانی سخنانش با قدردانی از تلاش‌های کارکنان مدیریت درمان فارس افزود: طی بحران‌های اخیر نظیر جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و جنگ رمضان هیچ اختلالی در روند ارایه خدمت درمانی به بیمه شدگان حادث نشد و تمامی مراکز درمانی با ظرفیت بیشتر به ارایه خدمت به عموم جامعه پرداختند.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس هم در این نشست گفت: گسترش زیرساخت‌های درمانی اقدامی ارزشمند در راستای ارتقا سلامت جامعه است.

سعید خسروی با اشاره به مراکز فعال مدیریت درمان فارس افزود: بیمارستان سیصد تختخوابی مصوب، هفت پلی کلینیک تخصصی، شش درمانگاه تخصصی، ۱۰ درمانگاه عمومی به همراه ستاد مدیریت و معاونت‌های تخصصی به صورت فعال در حال ارایه خدمات درمانی هستند.

او خاطرنشان کرد: با افزوده شدن درمانگاه‌های زرقان و خرمبید به مدار خدمترسانی، تعداد درمانگاه‌های مدیریت درمان تامین اجتماعی در سطح استان به ۲۶ مرکز فعال در افق ۱۴۰۵ افزایش خواهد یافت.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس با اشاره به نگاه عدالت محور مدیریت درمان فارس گفت: عملیات اجرایی درمانگاه‌های اقلید و خفر آغاز شده و براساس برنامه زمان بندی طی ۴۸ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید

خسروی از اتمام عملیات عمرانی درمانگاه شهرستان مُهر خبر داد و افزود: پیش از این، ارایه خدمات درمانی در شهرستان مُهر در مکان استیجاری ارایه می‌شد که با بهره برداری از این پروژه سطح ارایه خدمات ارتقا خواهد یافت.

او از افتتاح این مرکز درمانی طی روز‌های آتی با حضور مقامات کشوری و استانی خبر داد و افزود: در این مرکز خدمات متنوع درمانی به خانواده بزرگ تامین اجتماعی و عموم جامعه ارایه می‌شود.

خسروی افزود: درمانگاه‌های تامین اجتماعی در شهرستان‌های خرمبید و زرقان هم از پیشرفت عمرانی مناسبی برخوردار هستند و مراحل ساختمانی و زیربنایی آنها به اتمام رسیده و در دست اقدام به منظور جذب نیروی انسانی و اخذ مجوز‌های لازم است.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس از اخذ مجوز خرید دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته در بیمارستان شهید دکتر بهشتی خبر داد و افزود: فرآیند خرید این دستگاه پیشرفته به دلیل شرایط جنگی و تنش‌های ارزی در سال گذشته با وقفه‌ای رو‌به‌رو شد و اکنون با تدابیر اتخاذ شده در سال جاری انجام می‌شود.

معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس هم در این نشست از افزایش سطح خدمت رسانی در شرایط بحرانی خبر داد.

محمد دهقان با اشاره به تداوم خدمت رسانی مراکز درمانی تامین اجتماعی گفت: در ایام جنگ تحمیلی و ناآرامی‌های اخیر شاهد هیچگونه کاهش ارایه خدمات کمی و کیفی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان نبودیم و کارکنان شریف تامین اجتماعی با حس مسئولیت پذیری و فداکاری به ارایه خدمات می‌پرداختند.

این مقام مسئول افزود: با تمهیدات پیش بینی شده از سوی مدیریت درمان در ایام جنگ با کمبود دارو و تجهیزات در مراکز درمانی تامین اجتماعی فارس رو‌به‌رو نشدیم و خدمت رسانی به صورت متداوم و با کیفیت ارایه شد.

معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس با اشاره به خدمات جامع و پیشرفته‌ای که در بیمارستان شهید دکتر بهشتی ارایه می‌شود، بیان داشت: این مرکز درمانی طی ماه‌های اخیر به هفت دستگاه دیالیز پیشرفته HDF مجهز شده که نقش مهمی در ارتقا سلامت بیماران ایفا می‌کند.

دهقان با ارایه آمار و ارقامی گفت: طی جنگ تحمیلی رمضان به ۱۷۸۲ بیمار بستری ارایه خدمت شد که از این تعداد ۱۷۶ جراحی اورژانس و ۱۸۷ زایمان بود. همچنین در بخش‌های ویزیت پزشک، آزمایشگاه،‌ام آرآی، سونوگرافی، داروخانه و ... پاسخگویی نیاز‌های درمانی هزاران بیمار بودیم.

این مقام مسئول از افزایش ظرفیت درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان فیروزآباد خبر داد و افزود: ظرفیت این مرکز با افزایش کادر درمان به میزان دویست درصد افزایش یافته است. همچنین عملیات تجهیز درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان کازرون هم در حال انجام است و با تجیهز این مرکز به دستگاه OPG گام مهمی در راستای حمایت از بیماران بر می‌داریم.

معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی فارس هم در این نشست از تقویت سطح خدمت رسانی در فضای مجازی خبر داد.

بنیامین عسکری افزود: مدت رسیدگی به پرونده‌های خسارت‌های متفرقه در گذشته تا ۴ ماه به طول می‌انجامید که هم اکنون به کمتر از دو ماه رسیده است.

او از ارتقا سطح خدمات در بستر فضای خبر داد و افزود: با وجود مشکلاتی که در زیرساخت‌های فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی وجود داشت، فرآیند نسخه نویسی الکترونیک و سایر خدمات در بستر فضای مجازی با قوت و کمترین وقفه ارایه شد.

به گفته این مقام مسئول، ارایه خدمات هوشمند در فضای مجازی به موازات توسعه خدمات حضوری نقش موثری در تسهیل امور بیمه شدگان دارد.

منبع: تامین اجتماعی فارس