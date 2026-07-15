باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری، از اجرای کاروان سلامت در شهرستان لردگان همزمان با هفته بهزیستی خبر داد و اظهار کرد: در این برنامه، بیش از ۱۵۰ سالمند تحت حمایت مرکز توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) و ساکنان مناطق همجوار به صورت رایگان از خدمات پزشکی، مشاوره سلامت، معاینات عمومی و بستههای بهداشتی بهرهمند شدند.
وی افزود: در این کاروان سلامت، خدماتی از جمله ویزیت پزشک، پایش فشار خون و قند خون، مشاوره تغذیه در شرایط اضطراری و آموزش امداد و کمکهای اولیه با مشارکت پزشکان، پرستاران، مربیان و تیمهای داوطلب هلالاحمر ارائه شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با تأکید بر تداوم اجرای کاروانهای سلامت در مناطق مختلف استان گفت: امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه نیز کاروان سلامت جمعیت هلالاحمر شهرستان بن با همکاری معاونت امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان، از ساعت ۹ تا ۱۴ در مسجد جامع روستای بارده مستقر میشود.
طاهری تصریح کرد: در این کاروان، خدمات رایگان شامل ویزیت پزشک عمومی، مشاوره مامایی و روانشناسی، چشمپزشکی، دندانپزشکی و آموزش بهداشت دهان و دندان، کنترل فشار و قند خون، آموزش سلامت و کمکهای اولیه، توزیع دارو و اقلام بهداشتی بر اساس نظر پزشک و موجودی و همچنین ارجاع بیماران نیازمند به مراکز درمانی به اهالی روستای بارده ارائه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه کاروانهای سلامت، بخشی از رویکرد هلالاحمر برای گسترش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و حمایت از اقشار کمبرخوردار در مناطق مختلف استان است.