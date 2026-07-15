باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان از رهاسازی ۱۸۰ هزار قطعه بچهماهی بومی شامل گونههای بنی، برزم، گطان و عنزه در رودخانه مارون خبر داد.
علی معماری اظهار کرد: این طرح با حضور فرماندار شهرستان، جمعی از مدیران و مسئولان محلی و به همت ادارهکل شیلات استان خوزستان و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست بهبهان اجرا شد.
وی هدف از اجرای این برنامه را بازسازی ذخایر آبزیان، حفظ تعادل اکولوژیک رودخانه، حمایت از گونههای بومی و توسعه بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی عنوان کرد.
معماری با تأکید بر اهمیت حفاظت از تنوع زیستی افزود: رهاسازی بچهماهیان بومی یکی از مؤثرترین اقدامات برای تقویت جمعیت گونههای ارزشمند آبزی در رودخانه مارون است و موفقیت این برنامهها نیازمند مشارکت دستگاههای اجرایی و همراهی جوامع محلی در حفاظت از زیستبومهای آبی است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان همچنین بر ضرورت حفظ کیفیت زیستگاههای آبی، مقابله با صید غیرمجاز و تداوم برنامههای حمایتی و احیایی تأکید کرد و گفت: صیانت از این سرمایههای طبیعی، تضمینکننده پایداری اکوسیستمهای آبی و بهرهمندی نسلهای آینده از منابع ارزشمند محیط زیست خواهد بود.
رهاسازی بچهماهیان بومی، تنها یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه بخشی از برنامههای علمی برای احیای اکوسیستمهای آبی و حفظ تنوع زیستی به شمار میرود. با این حال، اثربخشی چنین طرحهایی زمانی تضمین میشود که همزمان با آن، از صید غیرمجاز جلوگیری شده، کیفیت آب رودخانهها حفظ شود و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تقویت گردد. رودخانه مارون بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم آبزیان در خوزستان، نیازمند تداوم این برنامهها و مراقبت مستمر برای حفظ پایداری اکولوژیک خود است.