باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - غلامرضا جلیل‌پور فرماندار شهرستان فلارد، از بهره‌برداری پل ارتباطی روستای تل‌اشکفتی خبر داد و گفت: وعده‌ای که در بازدید میدانی ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ به مردم این روستا داده شده بود، امروز به مرحله اجرا رسید.

وی با بیان اینکه این پروژه با هدف افزایش ایمنی تردد، تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی اجرا شده است، افزود: با بهره‌برداری از این پل، یکی از مطالبات مهم اهالی منطقه محقق و دغدغه‌های عبور و مرور آنان برطرف شد.

کیانی، بخشدار مرکزی فلارد نیز با تشریح مشخصات این پروژه اظهار کرد: پل ارتباطی روستای تل‌اشکفتی با طول ۱۰ متر و دهانه ۳ متر، با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری احداث و آماده بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این پروژه با همکاری فرمانداری و بخشداری فلارد به بهره‌برداری رسید و گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و تحقق مطالبات مردمی به شمار می‌رود.