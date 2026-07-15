در پی حادثه تلخ سقوط مصالح ساختمانی در یک پروژه در حال احداث در شهرستان دورود استان لرستان که منجر به فوت یک شهروند خانم شد، دادستان عمومی و انقلاب دورود با صدور دستور رسیدگی ویژه، بر بررسی دقیق ابعاد فنی و قانونی حادثه و برخورد بدون درنگ با متخلفان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، ضمن ابراز تسلیت به خانواده متوفی و ابراز تأسف از وقوع این حادثه ناگوار، اعلام کرد که بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، دستورات لازم به ضابطان قضایی و مراجع ذی‌ربط صادر شده است. وی تأکید کرد که فرآیند جمع‌آوری مستندات و شناسایی عوامل احتمالی حادثه با دقت در حال انجام است.

دادستان دورود در ادامه افزود: در حال حاضر استعلامات لازم از تمامی دستگاه‌ها و مراجع مرتبط در جریان است. ما تمامی جوانب حادثه، از جمله میزان رعایت الزامات قانونی، استاندارد‌های فنی و پروتکل‌های ایمنی در پروژه ساختمانی مذکور را با دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ جان و امنیت شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود، تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور، تقصیر، سهل‌انگاری یا تخلف از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و با قاطعیت کامل نسبت به برخورد قانونی با عاملان این حادثه اقدام خواهد کرد.

منبع: دادگستری لرستان

برچسب ها: حادثه ، لرستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
مردم خیلی راحت همه چیز رو از پنجره میندازن بیرون
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