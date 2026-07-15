باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، به همراه مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، از روند آماده‌سازی مجتمع «شوق زندگی» در پارک مشاهیر بازدید و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری این مرکز تأکید کرد.

بخشی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با تدبیر رئیس‌کل دادگستری استان و حمایت استاندار کرمان، امیدواریم مجتمع «شوق زندگی» تا یک ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه این مجتمع در فضایی به وسعت حدود ۵۰۰ مترمربع راه‌اندازی شده است، افزود: این مرکز با هدف تجمیع خدمات قضایی، حمایتی و اجتماعی ویژه کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و سایر اقشار آسیب‌پذیر ایجاد شده است.

دادستان کرمان تصریح کرد: تمامی خدمات مرتبط با کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، از جمله موضوعات مربوط به سرپرستی، قیمومیت، حمایت‌های اجتماعی و خدمات دستگاه‌های مسئول، در این مجتمع به‌صورت متمرکز ارائه خواهد شد تا از موازی‌کاری، طولانی شدن فرآیند‌ها و سرگردانی مراجعان جلوگیری شود.

بخشی، هم‌افزایی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نهاد‌های حمایتی را از مهم‌ترین اهداف ایجاد این مرکز برشمرد و گفت: تجمیع خدمات در یک مجموعه واحد، علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌های ثانویه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع «شوق زندگی» یکی از طرح‌های تحولی قوه قضاییه است که با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله دادگستری، بهزیستی، کمیته امداد، پزشکی قانونی، ثبت احوال، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مرتبط، خدمات تخصصی و یکپارچه‌ای را به کودکان، نوجوانان، زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده یا در معرض آسیب ارائه خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی دادگستری کرمان