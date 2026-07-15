باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - همزمان با تداوم ناترازی انرژی، خاموشی چاههای کشاورزی به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان بخش کشاورزی تبدیل شده است چراکه ساعات خاموشی چاه ها به رغم وعده مسئولان وزارت نیرو مبنی بر کاهش به ۶ ساعت افزایش یافته است.
فعالان این بخش معتقدند قطع روزانه برق، علاوه بر کاهش تولید و هدررفت منابع آب، خسارتهای گستردهای به مزارع، باغات و گلخانهها وارد کرده که این امر به سبب کاهش چشمگیر تولید محصولات اساسی امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
قطعی برق چاه های کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قطع برق چاه های کشاورزی به ۶ ساعت و اولویت خاموشی اداره برق بخش کشاورزی برای رفع ناترازی هاست که این امر در کنار تامین سوخت به کشاورزان فشار آورده است که براین اساس تولید در شرایط فعلی سخت و دشوار است.
به گفته وی، قطعی برق چاه های کشاورزی از ۵ ساعت به ۶ ساعت افزایش یافته است، درحالیکه مسئولان وزارت نیرو قول کاهش را داده بودند، براین اساس جدای از خسارت وارده به الکتروپمپ ها و منصوبات کشاورزی و ریزش دیواره چاه ها، میزان تولید محصولات کشاورزی ۳۰ درصد کاهش می دهد.
عالمی با بیان اینکه خاموشی چاههای کشاورزی امسال نسبت به سال گذشته زودتر آغاز شد، افزود: در حال حاضر برق چاههای کشاورزی روزانه تا ۶ ساعت قطع میشود و متاسفانه به دلیل اینکه تعرفه برق بخش کشاورزی ارزانترین تعرفه است، چاههای کشاورزی در اولویت خاموشی برای جبران ناترازی برق قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: این شیوه مدیریت موجب شده که در حوزه تامین امنیت غذایی کشور و تولید غذای مورد نیاز مردم با چالشهای جدی مواجه شویم.
وی با بیان اینکه مساله ناترازی برق در تحقق امنیت غذایی چالش هایی ایجاد میکند، اظهار کرد: قطع روزانه برق چاهها باعث میشود به طور میانگین بین یک تا دو ساعت از زمان آبیاری هر نوبت از دست برود، زیرا پس از وصل مجدد برق، آب زمان قابل توجهی نیاز دارد تا دوباره در مسیر جریان یافته و به مزارع برسد، در نتیجه بخش قابل توجهی از آب هدر میرود. این موضوع در حالی رخ میدهد که وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای متولی صیانت از منابع آب زیرزمینی هستند. حال اگر هدف، مدیریت مصرف آب است، این شیوه خود یکی از عوامل اصلی هدررفت منابع آبی و وارد آمدن خسارت به سفرههای آب زیرزمینی محسوب میشود و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و همچنین قانون برقیکردن چاههای کشاورزی، وزارت نیرو باید به الزامات قانونی توجه کند و نسبت به آن بیتفاوت نباشد، زیرا قانونگذار با هدف حفظ امنیت غذایی کشور و تامین کالاهای اساسی مردم این قوانین را وضع کرده است.
وی با بیان اینکه خاموش کردن چاههای کشاورزی برای جبران ناترازی برق، راهبردی کاملا اشتباه و مصداق سوءمدیریت است، افزود: امروز هزینه این تصمیم را نه تنها کشاورزان، بلکه مردم پرداخت میکنند. وزارت نیرو، رئیسجمهور و نمایندگان مجلس باید در این زمینه همکاری کنند تا تصمیمی صحیح اتخاذ شود و چاههای کشاورزی از اولویت خاموشی خارج شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه خسارتهای ناشی از خاموشی چاههای کشاورزی تنها به آسیب دیدن مزارع و باغات محدود نمیشود، گفت: برخی باغات با خسارتهای جبرانناپذیر مواجه شدهاند و از طرفی میزان تولید محصولات غذایی در نتیجه قطعی برق چاههای کشاورزی برای امنیت غذایی و اقتدار غذایی کشور، تهدید بسیار بزرگی محسوب میشود.
قطعی برق چاه های کشاورزی به ۶ ساعت افزایش یافت
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه مسئولان وزارت نیرو وعده کاهش قطعی برق چاه های کشاورزی را داده بودند، اما نباید به این وعده وعیدها اکتفا کرد. وزارت نیرو قطعی برق چاه های کشاورزی را از ۵ ساعت به ۶ ساعت افزایش داده است، ضمن آنکه قطعی متفرقه دیگری هم رخ می دهد.
به گفته وی، با قطعی برق و وصل شدن مجدد به اکتروپمپ ها آسیب زیادی وارد می کند که براین اساس کشاورزان باید تاوان بی برنامگی و بدعهدی وزارت نیرو پرداخت کند.
هاشمی ادامه داد: قطعی برق چاه های کشاورزی علاوه بر مسائل اقتصادی، تنش های اجتماعی را دامن می زند چراکه با قطع برق، شرکای چاه به جان یکدیگر برای مدت زمان آب می افتد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه با قطع برق چاه های کشاورزی یک چهارم زمان آبیاری از دست می دهد، گفت: قطعی برق چاه ها از لحاظ کمیت و کیفیت به تولید آسیب می زند.
ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی ایران وارد کرد به طوریکه بنابر گفته کارشناسان کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی محصولات اساسی را به همراه دارد.